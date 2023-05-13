【黃昏戀】73歲美魔女守寡10年再婚嫁機師　自言被小鮮肉追求「我不是枯井」

▲ 黃昏戀修成正果。

台灣73歲美魔女作家陳艾妮，丈夫在她60歲的時候離世，她原以為自己要自己一個人度過餘生，豈料在守寡10年後突然被一名年輕40年的小鮮肉追求，她坦言自己被追求後瞬間「被激活了」。因為年齡的差距，陳艾妮最終拒絕了小鮮肉的追求，但認真想找個伴到老，經過多次相親後，找到現在的機長老公，兩人在去年結婚。

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陳艾妮日前在節目《單身行不行》說到，自從前夫過世後，自己守寡了約10年，豈料在70歲那年遇到一位年輕40歲的小鮮肉，對方對她展開猛烈追求，甚至把她相關的所有影片都觀看，態度十分認真，笑說：「很慘，我就被『激活』了，我並不是枯井。」

▲ 陳艾妮在節目講被小鮮肉追求的經過。

陳艾妮表示，當時自己不斷請人「勸退」，但對方仍鍥而不捨，也就是因為他的追求方法，讓陳艾妮感覺「被激活」，直言明白人生的境界「是一個活著的人，並不是枯井」，但因為怕耽誤對方所以選擇拒絕。不過，陳艾妮坦言一直想為找個伴，直到遇到機師老公，才在73歲時再婚。

而婚後陳艾妮的婚姻生活十分美滿，她曾在報導中提過：

再剛強的人也有脆弱時候，疫情封城，兒女不在國內，獨居淡水，想到可能孤獨死，突然領悟錢賺再多帶不走，到最後溫暖你的床、溫暖你的心，陪你到最後的那個人，才是最重要的。

不過這個想法令不少友人都笑好傻：「同居不就得了？」但一直堅持自己想法的陳艾妮卻堅持要再婚：「太多同居多年被掃地出門的慘案」。

朋友提出各種方法，像是多交女性朋友，她搖頭：「女性朋友可以天天和我一起睡覺嗎？」養隻寵物吧！「養寵物責任沒完沒了。」信教或當志工？「我去聽牧師講課，聽不懂。我去當志工，沒辦法和對方聊天，我痛苦、對方也痛苦，我只會演講不會閒聊。」

她祈禱找到一個真心喜歡的人再婚，相親30多次，去年終於遇到離婚2次的退休機長，機長求婚過程做到足，「女人再老都是小女孩，都要談戀愛，機長求婚、送花、鑽戒、環島蜜月旅行，一個流程都沒少。」

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責任編輯︰王明芳