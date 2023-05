「坤哥」吳業坤自去年宣布已婚後,不時跟日籍太太浜口愛子(Aiko Hamaguchi)一起發閃光彈,羨煞旁人。

坤哥太太昨天(12日)突然公布好消息,原來二人家中新增了家庭成員,可喜可賀!

吳業坤濱口愛子香港補辦喜酒 坤哥計劃3年後做爸爸

坤嫂IG分享家庭照

浜口愛子於IG分享與新家庭成員的合照,並謂:

Welcome to our family❣️

佢係松鼠狗嘅女仔。叫“白湯”(pai tan)🐶🌼(唔係ba tong呀🫢)

喺SPCA領養咗佢 @spcahk

請多多指教大家♡