【同屋企人去旅行】首次帶上太太兒子拍旅遊節目 Patrick Sir：嗰段時光係好難忘

▲ Patrick Sir 一家三口去廣州拍攝旅遊節目，2歲嘅Preemo精靈可愛，拍攝時，做返自已經可以超額完成。

無綫新旅遊節目《同屋企人去旅行》，前晚（11日）一連兩晚播出林溥來（Patrick Sir）一家三口到廣州體驗親子遊，Partick Sir今次可以寓工作於娛樂，一家人首次在熒幕合作。

今次的廣州之行，他們逗留了5日4夜，雖然行程遇上滂沱大雨、行雷閃電，2歲囝囝Preemo好勇敢，被草泥馬咬手指都冇喊唔識驚，在節目尾聲時，Patrick Sir約了老婆在酒店大堂見面，並送上親手製作的驚喜記事簿，豈料Kimmy竟出其不意在大堂的大銀幕播出了一段感人影片作回禮，令Patrick Sir感動落淚！

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今次Patrick Sir與過往拍攝節目有很大分別，皆因要拖埋老婆Kimmy同囝囝Preemo一家為新旅遊節目《同屋企人去旅行》拍攝，他作為一個藝人，重點當然是緊張自己在鏡頭前的表現，出trip拍旅遊節目，作為藝人通常都是被照顧多的，

雖然今次工作人員都好照顧我哋，但係我同Kimmy就要全程好俾心機去睇實同照顧Preemo，因為佢只得兩歲，我要留意佢嘅安全、佢嘅休息、佢玩得開唔開心等，當然仲要照顧老婆啦。哈哈，所以呢個節目雖然叫《同屋企人去旅行》，對我嚟講亦可以叫做《我要好好照顧屋企人》。

出發前，Patrick Sir特別要準備足夠BB的物品，始終小朋友同大人所吃的都有分別，

要諗好佢每日嘅早餐，要好清楚去嘅地點，諗清楚對小朋友嘅安排。慶幸好多呢方面嘅準備，工作人員都幫我哋準備好，因為佢哋知道Preemo仲好細個，都好細心喺安排上將就佢。

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2歲的Preemo出外經驗不多，2個月前才去了一次6天的新加坡旅行，今次是第二次離港，Patrick Sir估不到Preemo適應能力好強，今次出trip拍攝沒有影響拍攝進度，在鏡頭前不停食食食，非常可愛，Patrick Sir大讚兒子超額完成，

今次個trip返內地，其實同我哋去旅行都係一樣，佢都係傻更更，有咩玩咩，所以佢冇咩特別唔適應。反而我好欣賞佢有好強嘅適應力，就係佢平時固定咗每日兩、三點要瞓一個鐘晏覺，到夜晚九點先會再瞓。但而家因為拍攝節目，好多時我哋都要搭旅遊巴穿州過省，每次上到旅遊巴，佢好快學咗我哋咁，可以隨時喺旅遊巴度瞓著覺，成個專業藝人咁！可能見大家都係咁，有樣學樣。當然，佢每次喺架車度瞇埋眼，就要我或Kimmy唱歌俾佢聽，所以全部工作人員都知道要令佢瞓覺嘅歌係咩歌，喺節目裏面都會睇到。

Patrick Sir續指，這次拍攝猶如自己去旅行，他們完全不用理會鏡頭，就算別人站在Preemo面前拍他，他也是做自己，好似當工作人員透明咁，始終有5天的行程，2歲仔扭計唔出奇，

扭計點都有㗎喇，因為佢都係做返自己，同平時生活咁，每日都有一、兩次扭計。但整體嚟講，佢係超標完成，個個工作人員都話佢超級乖，又得意可愛，我聽到都好安心。佢仲同啲工作人員打成一片，成日主動走去撩人玩。

這次旅程，Preemo發生了很多第一次，第一次拍旅遊節目、第一次接觸雪，他們去到室內滑雪場又驚又喜，

室內滑雪場非常之大，啲雪嘅效果真係好似去咗真雪地咁，BB仔好開心。佢開頭好驚，但玩玩下就覺得好有趣，冇諗過佢咁細個就可以接觸到雪，我哋原本打算帶佢去落雪嘅地方，起碼都好多年後等佢大啲，估唔到今次旅程突然間就有咁嘅體驗。

Patrick Sir又分享另一個特別的地方，就是拍攝期間有一日天氣好差，滂沱大雨，行雷閃電，無法如常拍攝，

要等到啲雨細啲，我哋就喺室外拍少少散shot，全程我都要抱住BB，佢三十幾磅重，加上落雨，抱到我成身汗兼好攰。但都開心嘅，返到嚟香港，佢都好記得嗰日嘅情境，成日同我講話喺內地旅行有一日好大雨，行雷閃電，不時都提起，知道原來佢對嗰幕都好深刻。

而他們去了盈香生態園時，哪個地方可以餵動物，Pteemo都是第一次見到草泥馬，豈料餵牠吃食物時，草泥馬唔小心咬到Preemo隻手指，但Preemo好勇敢，沒有喊，

Preemo被咬完淨係驚一驚，好快又再去餵佢，呢個都係啲小插曲。

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今次行程，無線當然有安排Patrick Sir和老婆二人世界，兩公婆去到幸福交換店，他們把昔日的一本陳奕迅琴譜與店主交換物品，Patrick Sir表示，昔日太太負責彈琴，他則唱歌，但有了兒子後，拍拖時間少了很多，

對我同Kimmy嚟講，有一樣嘢都幾特別。工作人員知道我哋自從有咗BB之後都冇機會兩個自己去旅行，甚至靜落嚟交心嘅私人時間都冇乜，所以佢哋好努力製造一啲空間俾我哋感受返拍拖時嘅樂趣。夜晚襯BB瞓咗覺嘅時候，佢哋真係好用心去製造一個時間俾我哋去真心交流，嗰段時光係好難忘，好多謝佢哋嘅安排。

當他們去到最後一站的著名打卡熱點豎德生活館，Kimmy被書店掛着的金句「我無限熱愛新的一天」及「我願意在此，看你長大」觸動，她哽咽地說︰

Preemo每日都喺度變緊，每日都有新嘅嘢俾到我哋，好唔捨得佢咁快咁大個。

而在節目尾聲，Patrick Sir約了老婆在酒店大堂見面，並送上親手寫上滿載愛意的文字，並貼上拍拖照，製作成驚喜記事簿，豈料Kimmy竟出其不意，在酒店大堂播放預先錄影的短片作回禮，令Patrick Sir感動落淚！

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記者︰林碧洋