【私立小一】錦江小學獲批私立小一舉辦開放日 邀請港隊劍擊運動員吳諾弘作嘉賓

▲ 錦江小學舉辦開放日。

中華基督教會長洲堂錦江小學新學年獲派「0班」小一，校方早前向教育局申請，今年9月開辦私立小一班獲得批准。錦江小學今日（13日）舉辦開放日，吸引大批家長帶同子女到場。

錦江小學申請開辦私立小一獲批後，今日舉辦開放日，校方更邀請港隊劍擊運動員吳諾弘、著名音樂創作人徐偉賢、行政長官卓越教學得獎者杜一選先生及香港大學境外規劃拓展處學術總監廖舜禧博士作星級嘉賓分享。

吳諾弘在分享中提及自己參與奧運，他憶述當時爭奪東京奧運出線，與韓國對戰，邊隊出線就取得出線資格，「當時壓力非常之大，一個人輸就影響全隊，但是大家一條心，終於勝出。」黃永康校長聞言則補充說道，

你呢句對我哋現時學校情況都非常有意義！

雖然天氣不佳，但學校非常有氣氛，開放日多姿多彩，舉辦特色體驗活動，包括機械人搶包山表演賽、戲劇活動、英語活動、新興運動體驗、無人機、音樂表演等，不少家長更帶同子女到場參觀。

學校更特別鳴謝香港著名兒童漫畫《麥嘜》系列作者麥家碧女士及謝立文先生為錦江兩校設計宣傳海報及設計義賣品。

▲ 吳諾弘分享後與小朋友互動。

吸納鄰近離島及港島生源 校長信收生可達標免殺校

黃永康早前接受TOPick專訪時表示，自3月底接過教育局「零班信」，辦學團體一直積極應對，校方評估以往極少學校成功通過「特別視學」，故決定採取「最積極」的私立小一方案，先由辦團全費資助9月入學小一生，目標2024/25學年收足16名小一生，重新恢復政府資助。

該校早前接獲15名準小一家長申請，黃永康指，申請主要來自鄰近的中華基督教會長洲堂錦江幼稚園家長，暫未統計最新報讀人數，但引述部分家長屬意錦小，「如果16人係一條線，梗係希望收多過16人。我哋其實幾有信心，睇到家長肯定，話我哋有特色過市區學校。」

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