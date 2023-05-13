【人間有情】47歲男子金鐘站暈倒昏迷　乘客職員合力搶救生命

▲ 47歲男子金鐘站暈倒昏迷，乘客職員合力搶救生命。

近日網上流傳一段影片，一名47歲男子於上周五（5日）在港鐵金鐘站月台暈倒，當下有途人和職員一齊合力搶救，影片曝光後獲大批網民稱港人熱心，大讚「人間有情」。不過，消息指男子送院後不治。

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5月5日，有網民於内地影片分享平台「抖音」上載一段影片，稱在港鐵站内見到一位中年男士暈倒趴在地上，並為熱心的路人和港鐵職員刻不容緩搶救生命的行為「點讚」。

從影片中可見，一名身穿白色恤衫、黑色長褲和波鞋的男子趴在地上，有兩名女子分別在旁輕拍男子試圖叫醒他，同時示意他人向車站職員求助。期間女子試探男事主的心跳，表示仍然「有反應」。

隨後港鐵職員相繼趕到，有乘客幫忙報警。職員與其中一名身穿黑色上衣的女子合力將男事主轉身，只見他臉部全是鮮血，雙眼緊閉，嘴巴微微張開，地上亦留下一灘血跡。

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然後女子用剪刀剪開男事主的上衣，並與職員輪流為他實施心肺復甦術進行急救，更有職員拿出自動體外心臟去顫器（AED），為他貼上電極片，同時亦有旁觀的乘客叫男事主「醒呀」！

影片曝光後，獲大批網民的關注，已有逾5,000個點讚，逾1,000條留言，紛紛稱讚港人熱心，並感謝乘客和職員的急救。

更多網民留言請看：

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責任編輯：羅嘉欣