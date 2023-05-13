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【齊名米芝蓮】逾3千件食品中脫穎而出　皇玥月餅及餅食連續5年獲「世界食品最高金獎」 

休閒消費 16:00 2023/05/13

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皇玥餅食於2023年「世界食品品質評鑒大獎（Monde Selection）」中，再度勇奪最高級別的「最高金獎」。

皇玥集團隆重宣布，皇玥的經典餅食 — 月餅、蝴蝶酥、蛋卷、脆曲奇，於2023年「世界食品品質評鑒大獎（Monde Selection）」中，再度勇奪最高級別的「最高金獎」，是自獎項成立 62 年以來，首個香港餅食品牌的月餅、蝴蝶酥、蛋卷及脆曲奇同時勇奪「最高金獎」的最高殊榮。「世界食品品質評鑒大獎」素有「食品諾貝爾獎」的美譽，是與「米芝蓮」齊名的權威性世界級別食品獎項。

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自1961年起，超過 80 多名國際知名專家對世界各地的美食產品進行全方位的評估及遴選，只有最終總分獲得90%以上的產品，才能獲得「最高金獎」。今年，皇玥的流心月餅、傳統月餅、蝴蝶酥、蜂巢蛋卷及脆曲奇，在近 90個國家、3000多件參賽產品中脫穎而出，在視覺、味道和香氣、質感和口感等7項，評分準則中全部獲得近90分的高分，勇奪「最高金獎」。

當中，流心月餅更是連續5年蟬聯「最高金獎」，再次刷新獲獎紀錄。至於餅食系列，連續3年獲得金獎或特別金獎，故被頒發國際高品質獎盃。皇玥誠意呈獻2023年月餅系列，除了享譽盛名的皇牌流心奶黃月餅外，今年更推出三款全新口味，包括尊貴奢華的「燕窩奶黃月餅」、經典惹味的「迷你五仁月餅」及輕盈健康的「低糖雙黃白蓮蓉月餅」，多元口味，充滿驚喜。此外，今年皇玥月餅禮盒除了原有的香檳金、琥珀橙、青瓷綠、天空藍、夢幻紫外，又新增浪漫粉和檸檬黃兩款矚目配色。佳節過後，禮盒更可化身成首飾寶盒，彰顯您的時尚魅力。

「世界食品品質評鑒大獎」素有「食品諾貝爾獎」的美譽，是與「米芝蓮」齊名的權威性世界級別食品獎項

關於皇玥

皇玥於2019年開設首間門市，目前門市遍及港九新界。短短時間，已創下不少口碑極佳的餅食，如蜂巢蛋卷、米芝蓮蝴蝶酥、唐果子，更榮獲世界食品品質評鑑大獎 (Monde Selection) 「最高金獎」殊榮。當中，皇玥流心月餅更是連續五年獲得「最高金獎」，可見皇玥對產品的用心，備受國際肯定。

皇玥集團扎根香港，致力傳承餅食文化。上選優質天然食材，以大師級工藝改良和提升餅食質素，發揚「香港製造」的堅毅精神和優良品質。皇玥餅藝大師葉永華大師傅，半島奶黃月餅始創人，與他的唯一傳人黎永冠大師傅，米芝蓮2星餅藝大師，攜手打造蝴蝶酥、蛋卷、脆曲奇、月餅、唐果子等餅食系列。

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責任編輯︰王明芳

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