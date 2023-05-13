【外遊著數】分享旅遊感受　獨贏往來奧克蘭雙人機票

▲ 分享旅遊感受，獨贏往來奧克蘭雙人機票。(網影片截圖)

新西蘭航空推出「奇異飛行隨心啟程」活動，簡單回答2條問題並填妥個人資料，有機會獲取免費機票前往奧克蘭；航空公司同時推出優惠票價。

由即日起至5月31日，於活動網站分享最能感受到新西蘭奇異之處的目的地，及你的夢想新西蘭奇異旅程，最有創意的參加者，將可獲取香港直飛奧克蘭雙人來回經濟艙機票，當中更包括單程升級至經濟艙空中梳化。

活動獎品

大獎（1名）： 新西蘭航空香港 - 奧克蘭直飛雙人經濟艙機票

奇異獎 （5名）：Eat The Kiwi網上購物禮券$200

特別獎（共100名）：Comvita UMF™ 5+ 麥蘆卡蜂蜜便攜裝1包

非凡獎（共100名）：Fuel Espresso精品咖啡1杯

優異獎（共100名）：新西蘭燕麥奶Boring® Oat Milk1公升裝1枝（由Eat The Kiwi送出）

永不落空獎（人人有份）：Eat The Kiwi購物優惠（AIRNZ15% 全單85折）

活動日程

活動日期：即日起至2023年5月31日中午12點期間（香港時間）

比賽結果公布日期：2023年6月15日中午12點期間（香港時間）於新西蘭航空網站活動專頁公布

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責任編輯：陳麗娜