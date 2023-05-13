【睡眠問題】開燈睡覺等於慢性自殺 研究指心肌梗塞風險增加10%

▲ 開燈睡覺等於慢性自殺。

有人因為怕黑或需要安全感而開燈睡覺，有人喜歡開小夜燈增添夜間氣氛。美國及有日本有研究指出，睡覺時開燈包括小夜燈，此舉不但會降低睡眠質素降低，還會引發各方面的疾病，例如肥胖抑鬱等，變相等於慢性自殺。

美國醫學會期刊（JAMA）研究指出，睡覺時暴露在光源底下，會增加女性肥胖的機率，尤其是邊看電視邊入睡，而小夜燈和室外光源的影響則不大。

小夜燈除了增加肥胖的風險外，還會導致代謝功能異常、糖尿病及心血管風險。根據一項刊登在《糖尿病學》也有研究顯示，居住在光污染嚴重較嚴重地區的人，罹患糖尿病的機率較光污染最輕微地區的人多出28%。美國芝加哥西北大學睡眠醫學中心主任 Phyllis Zee 博士與團隊進行研究發現，進行睡眠實驗時，在昏暗的燈光下睡一個晚上，會發現到受試者血糖、心率升高。

燈光會影響褪黑激素分泌

日本奈良縣去年也進行過針對近1,000名居民的研究，若長期在較光房間中睡覺的人，頸動脈明顯比睡在房間較暗的人為厚，心肌梗塞的風險也增加10%，而中風風險更增加11.6%。

專家解釋，睡眠與睡眠荷爾蒙褪黑激素有很大關係，人體正常情況下會在午後開始分泌褪黑激素，並在深夜至凌晨達到顛峰，然後在清晨時分開始減少。但都市人即使入夜仍然在燈火通明的環境之中繼續活動，令褪黑激素分泌的生理時鐘出現混亂，不但影響了睡眠，也增加心臟病發、中風甚至猝死的風險。

專家建議，在睡前一兩個小時，盡量將室內光源調低，營造適合睡眠的環境，睡覺前更放下手機，改為閱讀或冥想等放鬆心情的靜態活動來代替，有利刺激褪黑激素分泌幫助入睡。

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責任編輯：羅嘉欣