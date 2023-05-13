【移英生活】子女長大感寂寞日日等丈夫放工　港媽移英後轉換心態重投職場

▲ 心態決定一切！

不少港人家庭移民英國，有的是為了仔女有更好的讀書環境及居住環境，不過移民談何容易，很多人都適應不了及思鄉病發，有移英的港媽的子女已經長大，自己亦沒有工作，移民到英國後思鄉病發，最後調整自己的心態，重投職場，竟然找到另一片天空。

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這位港媽於facebook群組「英國香港人生活交流區」發文講述勵志經歷，去年8月她一家四口加3隻貓移民到英國，子女都已長大，而她作為家庭主婦只是每日等在家工作的丈夫下班後，和她一起去超級市場購物，平靜的生活令她思鄉病發，丈夫就建議她可以找份工作，但她已經多年沒有在職場打滾，一時之間都不知道可以找什麼工作。

生活重新有滿足感

她突然想起，於她移英前修讀國際性美甲課程，具有美甲師資格，不過沒有相關的工作經驗，於是決定寄出履歷表。豈料第一份履歷表就已經有回音，由當地人開設的美甲店在面試後願意請她做實習生，工作下來發現英國人很喜歡美甲，在職場上更認識了不少同事，而且開始有回頭客，令她很有滿足感:

感恩N年無工作，估唔到來到UK竟然可以有另一番新景象。

如今已經返工兩個星期，令她找到生活的動力及樂趣:

我相信持守住待人以誠，加些笑容同讚美，同唔怕蝕底嘅心態，香港人都可以創出另一片天空！加油！

港媽的發文感動不少網民，他們紛紛留言祝福打氣，「鍾意你最後一句！願香港人都可以創出另一片天空及發掘一個新的快樂的自己」、「香港人爭氣！」、「祝福你。保持信心、肯試新事物，一定有路行」、「無論去邊都要保留香港精神」。

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責任編輯︰王明芳