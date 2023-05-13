【電子靈】何珮瑜演自殺「麗」鬼　造型向荷里活經典《異形》致敬

由李靖筠、楊天宇主演港產驚慄片《電子靈》正在上映，當中何珮瑜（Jeana）再挑戰演女鬼角色，在戲內飾演一心想在韓國出道的女團練習生，到遭受各種侵犯與欺凌以致不堪壓力，最後極端地選擇直播自殺來向網民抗議。

角色既富挑戰性外，連女鬼造型都比其他鬼片精緻淒美，因為她不是一般的厲鬼，卻是死也離不開網絡世界的靈異「麗鬼」。

鬼片要與時並進



「我想拍一部與時並進的鬼片！」導演梁碧芝說：「科技日新月異，大大影響我們日常生活。以前日本經典鬼片《午夜凶鈴》都有跟隨潮流，戲裡的鬼魂將怨氣注入當時非常普及的一盒錄影帶內；20年過後，如果我是怨靈，會想附身在甚麼物體上呢？」

於是她就開始構思，鬼魂怨氣會否就是在我們日日都「機不離手？的各種電子產品？：「『鬼上身』又是否一定要依附在人類軀殼？還是依附在最了解人類的大數據世界或者手機上，更直接、更驚嚇？」

因為有此前設，在女鬼的造型上也有一套理念，無論妝容、服裝和髮型，都想創新：「以前電影裡的鬼魂總是『爛面』、『核突』，以求令觀眾覺得恐怖；Jeana在《電子靈》中的角色是因為被網絡欺凌而自殺身亡，算是網絡電子世界的冤魂，我就思考造型可否不一樣？可否帶一點凄美？」

向《異形》致敬

為營造另類凄美恐怖感覺，導演梁碧芝便與美指張蚊研究，首先棄用以前最兇猛的厲鬼所穿的紅衣，而嘗試穿白衫但染上血的紅色部份。妝容上，Jeana在蒼白底妝上保留著精緻的紫色系眼妝與唇妝，特別用白色睫毛膏打造陰冷凸兀的美感。

至於髮型方面，導演沒有讓Jeana披散長髮，反而向《異形》致敬，要求髮型師將髮髻梳得又高又長，以模仿異形頭部的線條感！難怪問到導演心中哪部電影的女鬼最印象深刻時，她說：「個人最難忘是《午夜凶鈴》的女鬼；但最靚、最特別當然是我這部電影裡的女鬼Jeana！」

慘遭受性侵



身在北京的何珮瑜也特別分享了今次第二次扮女鬼的經驗:「我的角色金智希是陳楚童（李靖筠飾）的閨密，是想去韓國發展的女團練習生，有自己的想法，本來對未來充滿幻想，很著重事業發展，亦有上進心，想憑自己努力得到更多機會，在事業上更進一步。但可惜最終發生了不愉快事件，令她大受打擊，亦徹底崩潰。」

她演的金智希因遭受性侵，更被拍下影片並於網上公開，還不斷受到網民詆譭攻撃，最後崩潰而選擇直播自殺，終於變成冤魂。Jeana自言個性樂天，現實中不會被網民留言困擾：「我是樂天派，會多謝讚好我的，也令我更努力、更有信心；而一些負面的評語，我會和腦內的一些負面情緒一起清空。這是我的習慣，每天把腦內一些負面的『垃圾』清理，騰出更多空間去接收好的事物，不會堆積！」



Jeana更為觀眾解說自己今次在《電子靈》中的「麗鬼」的造型，的確是製作團隊花了很多心思打造：「我的『鬼樣』每次開工前要花4小時上妝！是偏向復古而帶點淒美感覺，但髮型卻似外星人！」因為梳起了長長的大髮髻。

為營造皮膚粗糙的效果，她的臉上要用膠水黏貼紙巾碎屑：「一連幾天都要維持十幾小時，又要用帶酒精成份的卸妝液才能卸除膠水， 而卸妝也要1小時，所以其實很傷皮膚。不過我覺得值得，因為拍出來效果逼真又有美感，最緊要是夠驚嚇！」

Jeana說夠驚嚇，程度是連自己都驚：「化了鬼妝後自己都不敢照鏡，去廁所都會避開鏡子！不想被自己的恐怖樣嚇到！」除自己女鬼妝容夠驚嚇，自言在拍攝現場也有其他「驚嚇位」：「在工廠大廈拍攝時都有點提心吊膽，雖然明知附近有工作人員，但拍攝環境極黑暗，又異常安靜，等導演喊『Action』前都會心驚驚……」

反其道而行



原來黑暗的拍攝環境，不但令Jeana「埋位」都驚，亦增加了導演梁碧芝拍攝難度。

說到最難拍的撞鬼場口，導演竟說難在現場「真係好黑」：「李靖筠終於遇上了Jeana怨靈現身那場戲，是有你追我躲的情節。一般恐怖片可能是主角用電筒照來照去，繼而照見不應該見到的；我今次就反其道而行，由女鬼反客為主拿電筒來照女主角！」

所以，要設計女主角逃走的路線都有點困難：「因為場地並不大，又要保持燈光幽暗，但要營造出李靖筠不斷逃避躲藏的效果，算是一項挑戰。」

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