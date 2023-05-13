【母親節】3子之母胡杏兒不排除追多個　杏兒：奶奶和老公都喜歡女

四年抱三的胡杏兒接受香港電台第一台《舊日的足跡》訪問，暢談夫妻感情及三個孩子誕生的經歷。杏兒擁有美滿家庭，卻表示：「這並非我追求的人生，但奇妙地走到這裡，只能夠感恩。」

她續解釋：「到底我是事業型還是家庭型？人生給我甚麼我便接受甚麼。當年巧合認識他（丈夫李乘德），沒想到可以同時擁有家庭和事業。其實做藝人拍拖較易，找伴侶則很難，因為另一半要好了解自己的工作，並要承受公眾輿論。」

杏兒坦言：「有些人會害怕，幸好我找到一個膽大的老公，多謝他夠膽娶我。我喜歡他坦白，當年他41歲我35，他告訴我想找終身伴侶。他不是花言巧語的人，我覺得他很有誠意。他沒有老婆，我沒有老公，一切正常發展。」

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▲ 《舊日的足跡》節目主持車淑梅（右）與胡杏兒。

識3個月結婚

李乘德當年認識杏兒3個月便求婚：「當時他約我放工後吃飯，我因眼睛很累脫下隱形眼鏡並戴上眼鏡，他看到我問了個很怪的問題：『你戴這副眼鏡能看到嗎？』這是甚麼問題？當然看到啦！回到他家中，給我看一個小型玩具幻燈片機，裡面是我們的照片。」

而最後一張是顆鑽石的相片，接着李乘德取出一個帆布小袋，入面的白米藏了一枚鑽石戒指：「我當時沒有化妝，想不到他當刻跪下來向我求婚，問我可否做他的『煮飯婆』，我第一時間答應了。」

她甜蜜回憶說：「雖然我們拍拖的時間短，但很快便認定對方是The One！我們2015年結婚，度過了70多天的蜜月，遊了12個城市！」

▲ 杏兒與丈夫李乘德。

懷胎拍打戲

杏兒婚後繼續工作，也很快便懷孕：「想不到（拍劇集）《那年花開月正圓》的機會來了，簽約同時又答應老公生孩子的提議，誰知幸運地一試便成功。我要到無錫拍劇，（當時）懷孕一、兩個月左右，現場只有導演一人知道，我也小心翼翼。」

可是到最後一場，她要和孫儷打架，還要躺在地上自殺：「我惟有告訴她我懷孕了，她開心又驚喜。我也對BB說：『媽媽只是拍戲，全是假的，總之你要乖乖，不要出來啊！媽媽會保護你。』他真的很乖，一直都好好。」

▲ 《那年花開月正圓》

痛楚維持4個小時

短短幾年間誕下3個孩子，杏兒每次生產也有不同的故事：「大兒子7磅7，我懷着他時非常乖，謝絕薯片和朱古力。我決定自然分娩。」

她續指：「當天早上『卜』的一聲穿了羊水，入醫院完全沒有痛的感覺。我問醫生是否我痛了而不自知？醫生笑說到時一定知，結果幾個小時後感到劇痛，是看見老公便要打他的那種痛。我抓着自己的頭髮，手指捏着他的手臂，痛楚維持了4個小時，我用力推了50分鐘，最後一下是為了不把BB焗到的意志力。他終於出來了，那一刻好開心！」

▲ 胡杏兒四年抱三。

選擇無痛分娩

到第二胎，杏兒為不再有劇痛而選擇無痛分娩。她笑說，這次喜歡吃薯片和朱古力，結果體重增加了40多磅：「懷孕時，我愛上了雪糕、澱粉質、牛肉，瘋狂的吃。BB 太大隻，生產時有點困難，我要求站着生，因為會比較舒服，最終我也用力推了一個小時。」

她直言：「我非常幸運，奶奶的妹妹是陪月員，姨婆幫了我們很多。奶奶也非常好，她一直在英國生活，直至抱孫才回來，她是一個非常開通和有時代感的奶奶。」

杏兒近年參與不少內地製作，更於比試演技的電視節目《演員請就位 2》中勇奪冠軍：「我飾演一名單親兼酗酒媽媽，小朋友交通意外死亡後，好想找代母生孩子尋回失落的感覺，兒子的房間一直沒變……當我在現場看到那房間，幻想到劇情時情感便忍不住了。」

▲ 杏兒在《演員請就位2》奪冠。

感激葉蒨文

杏兒指，可能因為當了媽媽，那份感覺有助情緒爆發，同時感恩稱：「其實能夠進入演藝界，要多謝葉蒨文小姐。她是我的恩人，因為她告訴我，當年她是香港小姐評判之一，她很喜歡我，給我很高分，我要多謝她！」

現時的工作機會很多，為和孩子有更多時間相處，杏兒會帶他們北上工作：「老公是個好有愛的爸爸，經常攬着孩子一起玩。」

至於如何維繫夫妻感情？她分享稱：「有小朋友後難免少了時間給老公，我十分認同他的看法，我們不可只把小朋友放在家庭的第一位，兩夫妻應該將對方放在第一位。我們好，小朋友自然會好。」

最後杏兒幸福地說：「我會給老公100分，給自己101分，我要比他高分！（會否再追個女？）奶奶和老公都喜歡女，但我不敢說，我年紀大，要看情況……」

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