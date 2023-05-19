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【食用安全】雪櫃保存食物做錯3件事易變壞　營養師公開4類食物保存期限

食用安全 14:16 2023/05/19

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有營養師提醒，雪櫃無法完全消滅細菌。

雪櫃保存食物有學問。台灣有營養師提醒，雪櫃不能殺菌，近來天氣轉熱，保存食物更要小心，食物即使放入雪櫃也有可能變壞。

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根據台媒報道，台中大甲李綜合醫院營養師江國銓表示，一般家用雪櫃的冷藏溫度約為0℃至7℃，冷藏格溫度約為零下12℃至18℃。雖然冷藏及冷凍可抑制大多數細菌和微生物的生長，但無法徹底殺死它們。

不少人家中冰箱經常堆滿冷藏食物，因此江國銓表示，雪櫃不能殺菌，食物放在雪櫃有許多外在因素會影響冷藏與冷凍的品質，例如雪櫃内塞滿食物，每次都需要翻找一輪才能拿出來；或雪櫃經常開關；食材堵住風口等，都容易導致食物提早腐爛。

江國銓提醒，食物放雪櫃也有保存期限：

  • 生鮮魚貝類只能冷藏約1-2天，冷凍最多2-3個月；
  • 雞鴨鵝等家禽肉類冷藏不超過4天、冷凍最多9個月；
  • 豬牛羊等家禽肉類冷藏不超過5天、冷凍不超過12個月；
  • 而蔬菜類可以冷藏約3-7天，生雞蛋則不超過2周。

他建議，當買較多食材需要冷凍保存時，可以先分裝成小包裝，並確實密封好。因食物解凍過程中，容易滋生細菌，可用標籖貼在包裝上來分辨食材與購買時間。

若食材放置在雪櫃時間過久，營養成分會隨時間流失、腐敗，口感會變差。因此江國銓提醒，要戒掉囤積食物的習慣，定時清理雪櫃，將過期食品丟掉，才能吃得更健康。

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責任編輯：羅嘉欣

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