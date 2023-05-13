【正向教育】正向家長運動展覽車5至6月推出　宣揚家庭互愛精神

▲ 正向家長運動流動展覽車到訪不同地區。(教育局圖片)

教育局於5月至6月母親節和父親節期間，安排正向家長運動「常感恩 常讚賞 愛伴你同成長」流動展覽車到訪不同地區，向公眾推廣正向家長教育，並藉着母親節和父親節鼓勵家長和子女在日常生活中多感受對方的愛，以行動表達謝意和欣賞，建立良好和穩固的親子關係，以協助子女愉快和健康成長。

教育局副局長施俊輝今日（13日）參觀。參加展覽車上的親子手作坊，與其他家長和小朋友一同製作感恩樹和讚賞記事簿兩款小手作。他表示：「作為兩名孩子的爸爸，我鼓勵各位家長可和我一樣，多與子女製作小手作或玩樂，享受親子時光。我期望家長和小朋友透過這些活動，懂得互相欣賞，並讓子女在父母的陪伴和引導下建立正向思維和正面的價值觀。」



「常感恩 常讚賞 愛伴你同成長」流動展覽車由今日起至5月26日及6月17日至23日的上午11時至晚上7時，在全港約30個地點停泊。展覽車今日停泊於銅鑼灣百得新街。

「正向家長運動」親善大使「媽咪Light」、「爹哋Light」、仔仔「暖笠笠」和囡囡「亮晶晶」組成的「Light家庭」會擔任流動展覽車的主角，協助推廣正向家長教育。流動展覽車設有適合家長和小朋友的活動和資訊，如親子手作坊，讓小朋友製作獨一無二的小手作和填寫心意卡送給媽媽、爸爸以表謝意，亦會播放精彩影片及派發親子桌上遊戲和其他精美紀念品，歡迎家長帶同子女參與。流動展覽車所有活動費用全免，無需預約，紀念品以先到先得形式派發。家長可瀏覽活動專頁，了解流動展覽車停泊地點和其他活動詳情。

此外，教育局今日正式推出「家長智Net」Facebook、Instagram專頁及YouTube頻道，透過社交媒體發放「家長智Net」的最新家長教育資訊和活動，為家長提供更快、更新、更多元的教育資源和支援，讓他們掌握能促進兒童全面發展的育兒知識和技能，促進子女及自己的身心健康。流動展覽車活動詳情亦會張貼於Facebook及Instagram專頁。

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責任編輯：陳麗娜