【天眼直擊】母親遭變態狂徒從後非禮　勇敢兒子棄電單車救母一個原因不毆打淫狼

▲ 天眼直擊，兒子救母過程。

生女兒貼心顧家，生兒子都可以保護媽媽，近日網上瘋傳一段天眼短片，有變態狂徒竟光天化日，在街上非禮人母，幸好駕駛電單車的兒子目睹，即時棄車上前制止，救母親脫離魔爪，而兒子的EQ相當高，揮拳欲毆狂徒之際，突然停住，原來背後有原因。

最新影片推介:

事件發生在10日，於深圳發生，天眼直擊一名女子遭一名變態狂徒從後胸襲，死抓不放。而這位人母的兒子，剛好在媽媽的身後，他正駕駛著電單車，似由停車場出來，他見母親被非禮，即時棄車上前，與狂徒搏鬥，最後將狂徒制服，按倒在地。

而兒子都EQ甚高沒有揮拳打狂徒，而純粹制服，等到警方趕至，將這名狂徒拘捕，事後他接受內媒訪問時坦言，當時很想揍打這名猥褻其母的色狼，但最後沒有這樣做，因為打了會變成互毆，有可能自己都會出事，不值得。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

影片在網上流傳，網民大讚兒子救母時「非常帥」「勇猛」，「救母是一孝，制服而不毆打，是二孝，這是孝上加孝。」「母親以有這樣的兒子為榮。」「交警方最恰當，自有法律制裁！」「千萬不能打，打了又變成互毆不值得。」

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳