南韓女歌手陳屍家中　現場留有遺書終年30歲

韓國演藝界又再有不幸事消息，一名30歲的女歌手A在家中離世，據韓媒《體育京鄉》報導，但沒有公布歌手名字。由於現場發現應是死者留遺書，警方研判應是輕生。

據有關方面報道，死者A在大學時期專攻國樂，且以歌唱實力受矚目，並出演不少音樂節目及綜藝節目。

首爾市龍山警察署在昨日（5月13日）指，一位30歲的女歌手12日的時候被發現在宿舍身亡，報案後警方到場處理，由於在現場發現一張遺書，警方認為是死者所留下，因此初步研判死者自殺，並表示會盡快將死者的遺體交給家屬。

IG最後發文

雖然目前還沒有任何消息證實死者身分，不過根據線索，有不少人猜測是曾經登上《玩甚麼好呢？》、《不朽的名曲》的歌手海秀，而當地部分報導影射死者是海秀，不過她在5月12日還在社交平台發文道：「便當上面好可愛的花朵...我今天好幸福」

如果她不幸真的是死者，此發文與她選擇輕生決定，成很大反差，令粉絲更心痛。

而不少粉絲湧入海秀的個人IG悼念，但也有人認為在消息尚未證實之前，不應隨便留言，並盼海秀盡快澄清死者不是她，可是到今其IG仍未有更新及回應。

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