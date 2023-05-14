【兩性關係】「口罩男」婚變寵妻人設崩壞　靚老婆疑不滿被壓榨出軌：活著好累

▲ 「口罩男」結束11年婚姻，靚老婆疑不滿被壓榨出軌。

台灣知名兩性作家「口罩男」常在網上分享兩性關係，更與靚女老婆放閃，不少女網民希望有像他一樣的暖男老公。不過，口罩男正跟老婆協議離婚，寵妻人設崩壞，有眼利網民一早發現線索，靚老婆曾分享「夢境」帖文，像講自己一直被老公壓榨，「好老公」只是形象，亦提及夢境中的老婆因而出軌。

兩性作家「口罩男」離婚

綜合台媒報道，知名兩性作家「口罩男」與網紅正妹妻曾樂兒結婚11年，育有兩孩。昨日（13日）母親節前夕，「口罩男」在facebook發文，宣布父兼母職照顧兩孩，引起婚變的消息，「今年開始多了一個身份，是你們的爸爸也是媽媽。」今日口罩男經紀人向台灣媒體證實婚變，目前雙方協議離婚中。

▲ 口罩男跟老婆曾潔兒雙方協議離婚中。（facebook圖片）

「口罩男」近年發文不再似昔日曬幸福，而是常常批評出軌外遇者狠心又不負責，引發網友聯想，現時他已證跟太太婚變，似指責老婆出軌。

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靚老婆疑不滿被壓榨出軌

靚老婆方面，亦早有預告婚變，在3月底發帖時分享近況，指她的母親患癌，再加上有感自己活到30歲有很多事沒做，如想學化妝、學調酒師、和朋友一起韓國帶貨經營網拍，故此有大部分的時間會長期在娘家。

也希望大家能記得我叫【曾樂兒】，而不是依附在口罩男底下的老婆【口罩嫂夫人】，每個人都是獨立的個體的⋯⋯

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此外，靚老婆更曾分享一篇夢境文章，內容似是講她跟口罩男關係，雖然明言「勿過度自我猜測勿對號入座，據我說這是我夢到的」，帖文亦已被刪，但有網民截圖留底，見當中提及好好先生只是人物設定，猜測映射口罩男。節錄內容如下：

從前有個故事那個是結婚十一年前，那個男人很窮，看著下巴快壞的三菱載著那位姑娘，他們一直過著幸福快樂生活的日子，到後來七年之後所謂幸福漸漸轉換成「利益」，與老婆計算，老婆需要用錢還得跟老公借錢。

雖然在高級車上坐得舒服但姑娘一點笑容都沒有了，言語糟蹋、情緒勒索，打壓、諷刺，告訴妳就是個沒有（用）的女人，什麽都不會，你只是「按摩師」、「你只會接送小孩」⋯⋯有些事忍就會爆發，七年後女孩不否認他末出軌。

文章提及最後故事女孩不忍了，有些事外人看到的完美男人不是真的。此外，曾樂兒早前連發2篇限時動態，提及「我再說一次請你們給我閉嘴，我的世界很混濁，讓我安靜」和「人活著真的好累」，猜測情緒大受婚變影響。

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責任編輯︰王明芳