【刷單騙案】51歲女子墮刷單騙案　失財59萬元

▲ 51歲女子墮刷單騙案，失財59萬元。（資料圖片）

警方昨日（13日）傍晚約6時30分接獲一名51歲非華裔女子報案，指她早前在在即時通訊軟件回應陌生人發出的招聘信息，充當刷單員，對方聲稱可透過點擊其網站的應用程式，以提高該網站的點擊率及名氣來賺取佣金。

受害人遂按指示分13次將共約59萬元存入對方指定的銀行帳戶，以作做任務之用。受害人其後獲銀行職員提醒，懷疑受騙，於是報案。

案中受害人共損失約59萬元。經初步調查，案件列「以欺騙手段取得財產」，交由九龍城警區刑事調查隊第五隊跟進，暫未有人被捕。

警方指出，騙徒的招聘廣告一般聲稱「搵快錢」、「高人工」、「即日出糧」或「在家工作」；對應徵者年齡及學歷要求低或無需工作經驗及履歷；不會提及實際職位或工作內容，並只提供即時通訊軟件或手機號碼聯絡方法。有騙徒更會於受害人初次存款後以發放佣金來獲取受害人信任。警方呼籲市民，如有懷疑，應致電「防騙易18222」。

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記者：黃穎津