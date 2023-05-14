【東張西望】臨時抽起「工廠淫窟」報道有原因？　東張女神李旻芳背心Look獲讚具女人味【多圖】

▲ 「東張女神」李旻芳背心Look採訪成網民焦點。

TVB資訊節目《東張西望》前日（5月12日）一集尾聲預告昨日（5月13日）會播出「工廠淫窟」，除了提到位於觀塘工廈有骨場以「私人獨立單位、24小時有囡囡」為賣點，又公開招攬客人「你上嚟撳鐘就得」。

預告片中更播出「放蛇」畫面，雖然畫質模糊，但仍清楚看見一名穿上低胸裙的女子非常好客，而身後有一張按摩床。

不少網民對此集話題紛紛表示期待。不過，昨晚節目組臨時播起相關內容，反而改播教育界陳姓老師一集，原因有指與有「東張正義女神」之稱的李旻芳採訪而收投訴信有關。

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▲ 李旻芳採訪涉事陳X敏老師。（《東張西望》影片截圖）

《東張》收投訴信疑成改播原因

《東張西望》昨晚播出教育界「老鼠屎」事件，指一名陳姓男老師以多個教育機構職銜舉辦活動，但評判名單的教育界名人對事件卻毫不知情，不少教育中心無辜受牽連慘遭追數。

片段中，「東張女神」李旻芳到教育協會採訪涉事陳X敏老師，大門當時是開著的，而受訪者甘願接受李旻芳訪問，過程中更有問有答。

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豈料，翌日相關協會發信至TVB行政主席許濤投訴，指《東張》團隊擅自闖入，驚動一班員工，令他們受到威脅，並要求節目禁止播放有關訪問片段，否則採取法律途徑。

有網民認為臨時改播教育界「老鼠屎」，是為李旻芳平反。

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背心造型吸睛

雖然未有播出「工廠淫窟」網民略感失望，不過該集以背心上陣的李旻芳，讓網民感到驚喜。

雖然李旻芳這一身背心造型密實，並沒有刻意晒身材，但其小麥健康膚色卻吸引了網民焦點，大讚身形弗爆，而且愈來愈有女人味。

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李旻芳小背心訪問片段：

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