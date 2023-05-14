【KO便秘】30歲OL嚴重便秘1個月才上1次廁所 醫生靠1招成功排便通順

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不少人備受便秘困擾！台灣高雄一名30多歲的OL，患有嚴重便秘，常一個月才大便1次，而且每次排便都很困難，她最後到醫院求醫，主診醫生最後需要為她切除近8成的大腸，讓她可以維持約2天排一次便，不再「一肚子大便」。

收治該名OL的長庚醫院大腸直腸外科主治醫師蔡鎧隆分享，該名OL求診時稱自己嚴重便秘，總是腹脹且易放臭屁，讓她十分尷尬，擔憂影響工作和人際關係，她嘗試過甘油球灌腸、益生菌、軟便藥、瀉藥等方式，但都沒成效。

她最後到醫院求醫，蔡醫生稱，經檢查，初步排除腸癌、腸堵塞等因素，研判就是大腸蠕動慢，糞便堆積在腸道，愈變愈硬，才會導致她1個月才大一次便，最後決定需要手術治療，透過內視鏡手術，切除將近8成的大腸，讓排便的「通道」變短，減少堆積、阻塞的機率。

而該名OL切下的大腸，竟因長期使用軟便藥，導致色素沈積呈現黑色，「且是黑到發亮」，異於常人，蔡醫生稱，一般成年人腸道約100厘米，切除約80厘米腸道後，讓排便的通路變短、走捷徑。術後OL可以在少量軟便劑等藥品的輔助下，大約2天可以排便1次，而且不再「困難重重」。

很多人都有便秘問題，多吃蔬菜都未必可紓緩，日本健康電視節目《健康原因明白晒》早前請到醫生高野正太講解新型便秘。高野醫生表示，近年多了許多人患上這類型的便秘，即使吃了可以幫助排便的藥物，或在日常飲食中攝取大量膳食纖維，也不能順利排便，嚴重的更會造成心理壓力，影響精神健康。

高野醫生表示，患有此類型便秘人士，其實是排便困難型便秘，因這些患者的恥骨直腸肌不能正常放鬆，導致肛門收緊，糞便不能順利排出。他推薦一個方法，每日只需短短2分鐘，就可以有效幫助恥骨直腸肌放鬆，令排便變得暢順。

1：先用力收緊肛門，數5下

2：放鬆，數5下

3：每日做10至20次，持續做1個月

4：排便時身體向前傾

節目中有便秘問題的患者表示，用了該方法一周後，便秘問題得到顯著改善。

責任編輯：羅嘉欣