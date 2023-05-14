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【不文明行為】糾正鄰居放狗無牽繩 6歲男童被打到腦震盪祖母心臟病發

健康 12:11 2023/05/14

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糾正鄰居不文明行為竟被毆打！上海1名6歲男童，日前因糾正一名鄰居在屋苑放狗沒牽繩，竟被該名男鄰居打到腦震盪，而男童祖母更心臟病發。涉事男子因涉嫌尋釁滋事罪，被依法採取刑事強制措施。

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綜合内地媒體報道，事發於本月2日上午，在上海虹口區墨翠里屋苑，據6歲周姓男童父親稱，當日母親帶
兩個兒子在屋苑的兒童樂園玩耍，突然有一隻狗衝上來追逐大兒子，並撲向其母。狗主人就在一旁全程冷眼旁觀。他的6歲大兒子就稱，

叔叔（狗主）你看這上面寫的，寵物不許入內。

結果惹惱對方，馬上衝過來指著其子說「你有本事再說一遍」，就一巴掌重重地打在兒子頭上，然後若無其事地回到座椅毫無愧疚。

周先生稱，6歲兒子被打後，當晚出現嘔吐、流鼻血、意識喪失等多種症狀，被醫生診斷為腦震盪，心理上也出現應激反應。周先生的母親因此事而心臟病發作。

他之後報警，當地警方接報後展開調查，很快將該名涉事姓孫狗主，以涉嫌尋釁滋事罪拘捕，依法採取刑事強制措施。

周父稱，屋苑平時很多人放狗，不拴繩的情況也普遍，這是導致是次矛盾衝突的原因之一，期望當局能加強文明養狗的管理。

責任編輯：羅嘉欣

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