【女幼教】「挖呀挖」靚女幼教師零濾鏡真面目曝光　被揭真實年齡已達40歲：原來是阿姨

▲ 「挖呀挖」靚女幼教師零濾鏡真面目曝光。

內地一名靚女幼教，早前憑一首兒歌《小小花園》爆紅，歌詞「挖呀挖呀挖」非常洗腦，更獲封為「挖呀挖老師」，勁吸600萬人觀看。

日前她首度嘗試開直播，豈料一天就賺到10年的人工，讓她秒速辭去教師一職，索性轉行當網紅。

不過，「挖呀挖老師」零濾鏡下的真面目，樣貌嚇親網民直呼「差別太大」。

【女幼教】靚女幼教師憑「挖呀挖」爆紅 直播1天賺到10年人工秒辭職

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正所謂人紅多是非，有網民在微博放了多張「挖呀挖老師」沒有濾鏡的照片。

相中女子五官沒有「挖呀挖」影片中的精緻，面形不是蛋臉而是國字面，難怪網民直言看起來不像同一人：「差別太大了！」、「確定是同一人......？」

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同時「挖呀挖老師」被揭真實年齡，有指她出生於1983年，如今已經40歲。

有人認為已達這個年紀，她算保養得宜，絕對稱得上美魔女。亦有人翻出「挖呀挖老師」的舊照，疑似曾經進行「後天加工」變靚。

▲ 「挖呀挖老師」被指真實年齡已達40歲，更捲入整容疑雲。

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