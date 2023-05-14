【學校意外】中學生練跳水頭撼泳池底　水深僅1.2米頸椎當場骨折

▲ 日本一名中學生在學校練水，頭撼泳池底頸椎骨折。（istock圖片，非當事人）

就快到夏天，又是時候游水，記得要注意安全。日本有一名高中學生練水時，游泳池水深太淺，他在跳水時頭部撞到池底，導致當場頸椎骨折，緊急送院。不幸中的大幸是未有危害性命，但需要至少要1個月才能康復。

日高中生頭撼泳池底

據日本《茨城新聞》報道，本月4日上午10時許，茨城縣一間中學游泳部正在學校室內游泳池練習，一名高中學生從出發跳台跳水發生了事故。

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事發時游池邊有老師，該受傷學生跳入水，頭部撞到泳池底部，他表示疼痛自行爬出泳池邊，校方第一時間召救護車，將他送醫急救，結果診斷出頸椎骨折。

該學生頸椎骨折，醫生指出所幸涉事男同學及時就醫，住院觀察一天後，已可出院，基本生活沒有受影響，現時可以如常上學，但預計需要1個月左右的時間才能康復。

泳池水深僅1.2米

茨城縣縣教育委員會指出，據國際游泳總會規範，跳水游泳池的水深應不少於1.35米，發生意外的學校泳池的水深僅1.2米。不過，經調查後，已排除了校方安全上的疏失。

另外，教育委員會指出學校游泳課原則上不會跳水，但事故發生後，於8日宣布，縣內所有高中、國中、小學及特殊需要學校均要加強宣導，要求改進培訓和教學方法，以防止類似游泳事故再次發生。

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責任編輯︰王明芳