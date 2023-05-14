【恐怖意外】與友人海灘浸水聊天突腰部劇痛 比基尼少女被鯊魚啃咬滿身鮮血求救

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夏天來臨，不少人去海灘遊玩，美國佛州13歲少女Ella Reed日前與親友到當地一沙灘遊玩，豈料在浸水聊天時，突然感覺腹部被撞擊劇痛，原來竟是鯊魚啃咬攻擊，她用手揮拳反擊脫困，但腹部、手部仍被

咬傷且大量出血，親友當場被嚇呆。

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綜合外媒報導，據Ella表示，她日前與家人機及友人到當地皮爾斯堡沙灘戲水，當時她身穿比基尼，跟友人坐在淺水區域聊天，豈料腹部突感覺劇痛，「鯊魚重擊了我的腹部」，「沒想到牠的力量這麼大」。

艾拉憶述，鯊魚約182.厘米，當下她向鯊魚揮拳，但對方逃走後又立刻走回其身邊，她再用手去阻擋，卻也讓手跟手指遭攻擊，無奈之下大聲向在岸上的媽媽跟哥哥求助，最後才脫逃上岸。

▲ 被鯊魚咬的少女。

Ella母親稱，當時在岸上看到鯊魚在女兒身邊游來游去，「這太瘋狂了，Ella幾乎從頭到腳都沾滿了鮮血，她在水中根本無法看到發生了什麼事。

Ella事後送院被縫了19針，也為自己英勇擊退鯊魚而得到的傷痕感到自豪，強調不會因此而怕水。

據悉，攻擊艾拉的鯊魚疑為公牛鯊，會在海水、淡水中出沒，時常在岸邊攻擊人，雄性可達210公分、90公斤，雌性可達350厘米、230公斤。

責任編輯：羅嘉欣