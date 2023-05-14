【一舞傾城】《古惑仔》「陳耀」演大狀　李道瑜保養得宜與蔡潔演激情戲

▲ 《一舞傾城》

由王晶擔任製作人的《一舞傾城》接棒《法言人》由明天（5月15日）起播出，當中演演「皇牌媽媽生」沙律的陳法蓉，與演青龍的唐文龍是對夫妻。

沙律年輕時便嫁給社團洪泰大哥青龍，青龍後來為社團頂罪入獄，沙律多年來默默等候老公出獄長相廝守，惟青龍出獄後再捲入另一事端，兩人情路相當坎坷。

【一舞傾城】TVB出動9大女演員撼《造星V》 陳法蓉演媽媽生陳星妤造型百變

▲ 陳法蓉與唐文龍。

姚子羚演臥底警花

至於演臥底警花Michelle的姚子羚、演舞小姐Monica的蔡潔和飾演古惑仔志飛的楊明，在劇中則共譜關係複雜的「愛情三角錯」。Michelle因查案混入萬國城做實習媽媽生，過程中對志飛暗生情愫，但Michelle礙於臥底身份想愛但不能愛。

愛情大過天的Monica則為男友Dave（何浩文飾）下海做舞小姐，可惜卻慘遭欺騙受盡情傷，之後慢慢與一直暗戀自己的志飛產生微妙感情。

▲ 姚子羚與楊明

「愛情與麵包」的選擇

至於演「萬國城最後一個處女」KK的陳星妤，與飾演有錢仔Marco的關楚耀、演窮學生俊駒的高鈞賢譜戀曲。

KK因家庭下海做舞小姐，並在工作中認識了富家公子Marco，入世未深的KK獲Marco瘋狂追求，奢華的物質生活令KK大開眼界，逐步深陷其中。另一邊廂，KK重遇舊同學俊駒，俊駒雖然沒有萬貫家財，但兩人相處時輕鬆自在，感情亦慢慢加深，愛情與麵包，KK最終會如何選擇？

▲ 陳星妤與高鈞賢

《古惑仔》「陳耀」參演

至於一班配角當中更有久違了的熟悉面孔，如在《古惑仔》電影系列中演「陳耀」的李道瑜、「肥屍」梁焯滿、電影《少林足球》演豬肉佬的楊能等。

有「御用古惑仔」之稱的梁焯滿，在劇中繼續行古惑做壞蛋，當中更有揸刀劈友場口。至於楊能今次演婦科聖手，在劇中大放笑彈。

至於「陳耀」李道瑜在《一舞傾城》演司徒大狀，滿口流俐英語的他經常流連萬國城，對蔡潔飾演的Monica虎視眈眈。

而且現年50多歲的李道瑜保養得宜，與當年一樣有型有款，更會與蔡潔有激情場面。

▲ 李道瑜

其實李道瑜是TVB在1976年的第5期藝訓班的學生，同期同學有關錦鵬、駱應鈞等。李道瑜早在80年代已離開TVB拍電影，不過最為人熟悉一定是90年代《古惑仔》電影系列。

他在2000年開始就淡出影圈，有指他轉行做生意，今次難得再演電視劇。

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