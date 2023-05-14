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【網絡熱話】馬鞍山私家車輾過狗狗不顧而去　肇事車輛遭塗鴉「兇手」字眼

社會 13:16 2023/05/14

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熱門 COLLAR 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗

私家車在停車場內遭人以綠色油漆塗鴉「兇手」字句。（網上貼文截圖）

上周四（11日）馬鞍山近白石燒烤場，發生一宗懷疑私家車輾過狗隻後不顧而去事件。當時燒烤場狗主曾經追出阻止，並嘗試截停車輛，但車輛不顧而去。

狗主貼文指，因為報案，延遲半小時才將狗隻送院，期間狗隻一直哀鳴，最終因傷重，醫生建議人道毀滅。消息指，事後警方聯絡到涉事車主，而車主只輕佻回應：「唔知道喎！」當大眾以為事件已畫上句號終結時，原來仍有後續下文。

今日（14日）凌晨時分，有網民於社交媒體貼文，指發現黃大仙龍蟠苑一停車場內，有一部懷疑當日涉事輾過狗隻私家車，在停車場內遭人以綠色油漆塗鴉「兇手」字句。

網民於討論區內貼文兩極，除大部分人貼文指，涉事司機駕駛態度魯莽，罔顧動物生命，罪有應得。亦有網民揶揄，警方調查後會回應：「唔知道喎！」。但亦有網民批評，私了亦屬野蠻行為，除衝動外，亦會因做一分鐘英雄而負上刑責，甚不值得。

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記者：黃傑偉

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