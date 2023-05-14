【大台主持】港姐賴彥妤訪問第4度出事　馮素波自揭切大腸被問一句話嚇呆【多圖】

▲ 前港姐賴彥妤訪問又出事，一句話嚇呆馮素波。

由鄭丹瑞（旦哥）和曾樂彤主持的港台節目《醫家搞邊科》，日前邀來馮素波、鄧月平、林耀聲、袁富華、胡渭康等擔任嘉賓為節目錄影。

事後，馮素波接受TVB《娛樂新聞台》主持賴彥妤訪問，自爆前年接受大腸手術，把5分1的大腸切除。及後，賴彥妤一句「你有冇咩秘訣」驚呆馮素波。

【大台主播】港姐賴彥妤訪問連環出事 問方力申一個問題被網民狠批

嚇呆馮素波：吓？！

馮素波在訪問中自揭2021年曾接受大腸手術，把5分1的大腸切除：「前年我做咗個大腸手術，切咗5分1個腸去。依家更需要健康，我依家好健康㗎。」主持賴彥妤聞言卻問道：「咁你有冇咩秘訣？」

此話一出即時嚇呆馮素波：「吓？！秘訣？」賴彥妤便解釋：「食清啲？定係......」馮素波聞言才瞭解問題，並回答：「我不嬲都食得好清，唔知點解清極都清唔到。」她還提醒大家飲食都需要健康。

在旁的鄧月平和林耀聲聽到馮素波曾患大病即收起笑容，一面嚴肅並向她慰問。相反，賴彥妤全程卻笑容滿面，再被網民狠批冇腦。

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訪問出事引尷尬

事關，港姐出身的賴彥妤已多次訪問出事。去年5月訪問姜麗文如何跟媽媽慶祝母親節，向來於單親家庭成長的姜麗文，從小母親便離世。

同年11月，賴彥妤訪問郭富城聖誕節如何跟家人度過，郭富城已答過將會帶家人睇燈飾打卡，她竟問完又問重覆發問同一問題，令天王感到不耐煩回應：「我頭先咪講完囉！」

▲ 方力申表明不會帶女友出來見大家，賴彥妤卻追問對方：「有冇諗過情侶檔接Job？」

而今年3月，方力申認愛Netfilx記錄片《以神之名：信仰的背叛》女受害人Maple後，出席活動受訪時表明不會帶女友出來見大家，賴彥妤卻追問對方：「有冇諗過情侶檔接Job？」

方力申聞言看了賴彥妤一看，然後說：「應該就唔會喇，因為佢唔係圈內人啊嘛。」

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擁雙碩士學位

雖然賴彥妤連環訪問出事，但其實學歷甚高。畢業於英國高雲地利大學法律系碩士，擁有兩個碩士及深造文憑學位，曾參選2014的中華才藝小姐（香港區）、英國華裔小姐等。

▲ （Instagram圖片）

現年27歲的賴彥妤（Vivienna）先後於2020年及2021年參加香港小姐競選，雖然28強止步，但仍獲TVB簽約成為旗下藝員，現為娛樂新聞台主播（廠景及外景）。

作為「選美常客」去年再次挑戰《香港小姐再競選》，可惜依然落敗。

其後擔任《娛樂新聞台》主持，最近亦有份主持節目《LAW霸女神》。而劇集方面曾參演《美麗戰場》、《新四十二章》、《法言人》，還有未播出的《隱門》、《再見·枕邊人》。

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