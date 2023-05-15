【中環街市】市建局AI科技復修歷史照片　重現昔日魚檔面貌

▲ （左起）視覺及數碼藝術家黃宏達、市建局規劃及設計總理古倩珊及香港歷史掌故專家鄭寶鴻（市建局提供）

擬定為三級歷史建築的中環街市已落成逾80年，當中經過10多年的重建及活化後於2020年重新開幕。為了讓到訪市民更能體會昔日中環街市的氛圍及文化，市區重建局（市建局）保育了不同類型的貨品攤檔，以及保留一個魚檔作展覽用途，並於今日（15日）起開放公眾參觀。團隊亦透過人工智能復修一張1953年的黑白相片，讓市民感受昔日中環街市的氣氛和拍照留念。

中環街市經過10多年的翻新重建後，於2020年重新開幕，市建局保留中環街市具建築特色和歷史價值的元素，包括主樓梯、中庭及柱網風格。市建局規劃及設計部經理古倩珊表示，由於剛重建中環街市時，大樓的混凝土結構已受鋼筋銹蝕，攤檔組件亦已經殘缺失修，故此團隊從285個攤檔中，選出13個攤檔作保留，並進一步修復狀況較佳的組件，從而重組一個完整的攤檔。

古倩珊指，13個攤檔涵蓋6類貨品，包括家禽檔、魚檔、豬肉檔及生果檔等，分布於中環街市的地下、一樓及二樓。團隊特意保留位於中環街市地下的魚檔作展覽用途，並於今日起開放公眾參觀，讓到訪市民更能體會昔日中環街市的氛圍及文化。她透露，下一階段會加設多媒體互動裝置，預計今年8月慶祝中環街市開放2周年時啟用，使市民感受箇中氣氛及拍照留念。

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為了更還原中環街市的攤檔細節，市建局透過人工智能科技復修一張攝於1953年，魚販在攤檔販賣的黑白相片，將其重新上色，轉為彩色相片。負責復修相片的著名視覺及數碼藝術家黃宏達表示，人工智能系統經過不斷的深度訓練，可將殘缺的黑白照片復修和上色，並提高相片畫質及清晰度，以呈現相中難以辨認的細節及文字。

至於相片中原本有兩人站於魚檔中工作，但經人工智能復修相片後，卻去除 了右邊的人，黃宏達解釋，相中右邊的人有機會影響8月展出的多媒體互動裝置效果，故此經商討後，認為去除那人的展示效果會更好。

團隊指，利用AI科技修復和數碼化歷史相片，可確保相關歷史和社會面貌得以更完整地保留，讓香港文化可以傳承到下一代。

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記者：李芷玲