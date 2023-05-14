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【直播斷正】人妻放假屋企湊仔睇直播　驚見老公出軌攜小三遊樂園拍拖

親子 15:45 2023/05/14

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內地一名人妻放假屋企湊仔，睇直播驚見老公跟小三去遊樂園拍拖。

內地有網紅街上開直播前大聲預告，勸不想上鏡的人要迴避，近日真的有直播拍攝到有人夫攜小三去遊樂園拍拖，被在家中湊仔的正宮發現，非常巧合。人妻直擊老公出軌，更上網求助當時在遊樂園網民要更多「證據」，老婆將老公被斷正的證據發放去家族群組，想長輩還她一個公道，卻被踢出谷。

睇直播發現老公身影

據內地《極目新聞》報道，黃女士在五一長假期，帶5歲孩子由廣州回湖南老家，在5月3日下午4時左右，在家湊仔的黃女士用手機睇影片，刷到珠海景山三特索道的直播。她向記者表示，

剛刷到時，我老公在直播畫面的右下角排隊，當時看到了他的衣服和側臉，很眼熟。

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後來黑衫男轉過身來，她才看清確認是老公，以為丈夫一個人去散心，但隨後在直播畫面裡，發現丈夫和一個女人在一起，人妻隨即錄下直播，並拍到兩人一起乘坐索道纜車的畫面。

老公出軌攜小三遊樂園拍拖

在直播畫面，老公跟身旁女人親密互動，引起了黃女士的懷疑，他們勾肩搭背，還穿著情侶鞋，老公細心去對待她，舉止看似是一對情侶，黃女士就知道白Tee牛仔短褲女就是小三。她留言慨嘆：「真實的狗血劇情發生自己身上。」

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其實，人妻早已知老公有外遇，只是預想不到被她看到直播「斷正」。黃女士提及與丈夫做同一間公司工作而認識，結婚至今6年。今年初，丈夫跟她吵架後就出門，當晚傳訊息稱自己有外遇已經半年多，並提出離婚。此前，黃女士沒有感覺到異樣。後來在丈夫睡著後，她解鎖老公手機，找到他和一名女子的聊天記錄，對方是人妻。

今年4月初，丈夫從家裡搬出去住，家人勸他要對家庭負責，老婆覺得老公有機會回心轉意，讓他冷靜一下。沒想到5月3日，黃女士在直播中親眼看到丈夫和跟小三開心去遊樂園拍拖。

正宮心有不甘，4日將直播影片在網上發布，發布丈夫和小三的聊天記錄截圖相片。記者想證實言論真實性，黃女士給記者看自己的結婚證，以及一家三口的生活照。

人妻被踢出家族群組

內地記者聯繫遊樂園區，工作人員稱五一期間索道每天都有直播，看到了黃女士的翻錄影片，確實是該區索道的直播現場，但無法確認其文字的真實性，目前園區沒有接到涉事人的投訴。

另一方面，黃女士想男方家人加入勸說，她將事情發放到了家族群組裡，但她被直接踢出了群組，有感夫妻已不可修補。事情徹底敗露，整個家族群已經傳遍，丈夫也因而出了名，不可能再有面對家人的勇氣。

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責任編輯︰王明芳

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