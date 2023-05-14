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【母親節】懲教署辦親子活動彌補缺失親情　前港姐謝寧教在囚媽媽與子女齊製曲奇

社會 15:33 2023/05/14

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資深親子及家庭教育工作者羅乃萱（左二）和前香港小姐冠軍謝寧（左一）到訪羅湖懲教所，向在囚人士分享與子女相處的技巧及知識。(懲教署提供)

今日(14日)是母親節，懲教署日前舉辦「母愛傳『懲』‧親子曲奇工作坊」母親節親子活動，安排6名在囚的母親及其子女相聚，一同製作曲奇。有在囚母親慨嘆，入獄後錯過了陪伴兒子成長的寶貴時光，希望藉着活動增進與兒子的感情，令他感受到自己的母愛，彌補在囚期間的缺失。

懲教署於本月6日在羅湖懲教所，為6名在囚的母親及其子女舉行活動，資深親子及家庭教育工作者羅乃萱，和前香港小姐冠軍謝寧亦有參與，謝寧更親自教導在囚母親與子女一同製作曲奇，並藉着簡單的圖畫及文字表達內心感受。

在囚母親亦與子女一起裝飾曲奇模型小屋，寓意一同建構「理想中的家」，重拾完整家庭溫馨感覺，她們的子女亦為母親送上「手指畫」賀卡表達對母親的愛，讓在囚母親留下子女成長的見證。

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其中一位參與活動的在囚母親阿芬（化名）表示，過往一直忽略了與兒子溝通的重要，多年來都未曾與兒子參與過親子工作坊。雖然入獄前每天都見到兒子，但不懂得珍惜機會好好相處，到現在與家人分離，錯過了陪伴兒子成長的寶貴時光才懂得珍惜家人。她表示，沒有想過可在懲教院所內與兒子參與親子工作坊，希望藉着活動增進與兒子的感情及溝通，令兒子感受到自己的母愛，彌補在囚期間的缺失。

懲教署表示，這次活動讓在囚人士好好學習親子的技巧，令小朋友重新感受到久違了的母愛。署方希望藉着改善親子關係，讓在囚人士體會到家人的支持和重要性，從而加強她們的改過決心。

懲教署於所有女性懲教院所，即羅湖懲教所和大欖女懲教所，設有「親子園地」，讓女性在囚人士與她們11歲以下的年幼子女見面，藉此鼓勵在囚母親履行在家庭擔當的角色，重新建立親子關係，為她們日後重返社會作好準備。此外，在囚母親可每次申請不多於2名3歲以下子女，與其於農曆新年、復活節和聖誕節假期間在院所內留宿共敍7天。

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責任編輯：蘇文軒

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