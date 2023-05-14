【十優港姐】麥明詩母親發文分享培育子女心得　盛勁為行「外母政策」即出招

▲ 麥明詩母親出Po，盛勁為即畀like支持未來外母。

「十優港姐」麥明詩母親麥何小娟從事逾35年職業治療師，同是兒童發展顧問、育兒書籍的作家。逢今天（5月14日）是母親節，她在Instagram發文分享培育子女孝心的文章。

麥明詩緋聞男友盛勁為似乎早已融入麥氏家中，麥太發文即畀like讚好支持，非常識趣，實行以「外母政策」冧掂未來外母。

▲ 盛勁為點讚麥明詩母親帖文，行「外母政策」融入麥家。

麥明詩與曾任機師的盛勁為，去年被拍到以情侶裝打扮蜜遊北海道，因而令戀情曝光。二人在機艙上依偎睡覺，表現親暱。

不過，至今仍從未正式承認戀情，同時亦沒有否認。

【麥明詩拍拖】Louisa不否認與盛勁戀情 十優港姐霸氣回應坐經濟位嘲諷

餅印母女

麥太的社交平台藏有大量家庭照，當中不乏與女兒麥明詩的照片，包括童年照。其中一張照片，兒時的麥明詩早已是「四眼妹」，戴上眼鏡的她與媽媽十足餅印一樣，遺傳超強基因。

翻看2020年的帖文，麥太曾罕有分享與麥明詩父親結婚相，年輕時的麥太沒有戴上眼鏡，可見眼大大、五官標緻，容貌與笑容跟麥明詩十分相似。

▼ 點擊圖片放大 +18 +17

百足多爪

現年33歲的盛勁為除了是TVB演員之外，亦有做保險的分區經理。

同時踩入飲食界，與其堂哥及另一拍檔合資，將一間荒廢已久的老村屋，改造成一間中式點心店。

而最為人熟悉可說是其機師身分，盛勁為曾是國泰港龍航空副機師，連續考了3次才成功考上。

可惜，2020年失業被迫轉換事業跑道，參加無綫舉辦的節目《衝上雲霄大選》，比賽獲得亞軍，轉型成為藝人。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

最新影片推介：

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R