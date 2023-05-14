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【區議會改革】大聯盟稱收集逾119萬簽名支持　李慧琼：反映方案符合市民期望

政治 16:14 2023/05/14

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大聯盟總召集人李慧琼(左2)公布，收集超過119萬名市民簽名。(受訪者提供)

港府日前提出的區議會改革方案，由多個建制派政黨、團體組成「香港各界撐完善地區治理大聯盟」今日舉行記者會，全國人大常委、 大聯盟總召集人李慧琼公布，大聯盟共收集超過119萬名市民簽名，支持區議會改革方案，又透露過去十日，大聯盟共擺設逾4900個街站、有逾2萬義工人次參與。

李慧琼今日公布，由5月5日起至5月13日晚上8時，大聯盟從線上線下，共收集超過119萬名市民簽名支持，區議會改革方案。她認為，從大聯盟收集到119萬個簽名，充份反映地區強烈訴求，同時反映政府提出的區議會改革方案，是符合市民期望及廣泛認同。

李慧琼又透露，過去十日，大聯盟在全港各區共擺設4921個街站、逾2萬3千義工人次參與。她指，大聯盟會繼續擺設街站，在社會上宣傳方案的好處，呼籲支持方案但仍未簽名的市民踴躍參與表態民意。

「香港各界撐完善地區治理大聯盟」今日舉行記者會。(受訪者提供)

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責任編輯：區綽彥

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