【慢速滑行】國泰收投訴指飛機在跑道慢速滑行　警告機師再犯或有紀律處分

▲ 國泰航空。(資料圖片)

國泰航空最近接到多地機場，包括本港機管局投訴，指國泰部分飛機升降期間在停機坪滑行速度太慢。據了解國泰已向機師發信，警告不得再有類似情況，否則會有紀律處分。有指情況或與機師為求獲得更多超時補償有關。

國泰近日向員工發電郵，提到有部分國泰航班於跑道滑行時，速度較其他航空公司「明顯緩慢」，加劇機場跑道擠塞。國泰指一般而言機師要以時速30至40公里滑行，但翻查內部數據卻不似預期，惟相信情況不算普遍。國泰在電郵重申，不會追究之前情況，但日後會加強監察，如發現有飛機滑行速度較平均速度為低，會採取跟進行動，可能作紀律處分。

有機師估計，出現有關行為估計與機師想領取更多「補水」，同時亦是表達對國泰的不滿。據了解，國泰於疫情期間除了裁員，同時亦更新機組人員合約。舊合約中機師有薪時數，是以公司預計航程時數計算，即使提早到達目的地，機師亦不會扣「鐘錢」；反之新合約則改為計算實際航程，即飛行時間愈長，「補水」愈多。

國泰回覆查詢表示，十分重視與機管局及其他航點有關當局交流的意見，會致力維持高效率和高水平航務運作；機管局亦回應指，一直對停機坪運作均有統計和分析，並與各機場運作持份者有定期溝通，以監管飛行區的運作效率。飛機滑行時間對停機坪運作有一定影響，特別在抵港航班抵達前，不同公司例如地勤服務公司、航空公司等，須在相關閘口準備迎接旅客和提供各種機務。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9