  • 21°C
香港時間 : 2023514日 (週日) 17:25
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : COLLAR 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【慢速滑行】國泰收投訴指飛機在跑道慢速滑行　警告機師再犯或有紀律處分

社會 16:22 2023/05/14

分享：

分享：

熱門 COLLAR 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗

國泰航空。(資料圖片)

國泰航空最近接到多地機場，包括本港機管局投訴，指國泰部分飛機升降期間在停機坪滑行速度太慢。據了解國泰已向機師發信，警告不得再有類似情況，否則會有紀律處分。有指情況或與機師為求獲得更多超時補償有關。

國泰近日向員工發電郵，提到有部分國泰航班於跑道滑行時，速度較其他航空公司「明顯緩慢」，加劇機場跑道擠塞。國泰指一般而言機師要以時速30至40公里滑行，但翻查內部數據卻不似預期，惟相信情況不算普遍。國泰在電郵重申，不會追究之前情況，但日後會加強監察，如發現有飛機滑行速度較平均速度為低，會採取跟進行動，可能作紀律處分。

有機師估計，出現有關行為估計與機師想領取更多「補水」，同時亦是表達對國泰的不滿。據了解，國泰於疫情期間除了裁員，同時亦更新機組人員合約。舊合約中機師有薪時數，是以公司預計航程時數計算，即使提早到達目的地，機師亦不會扣「鐘錢」；反之新合約則改為計算實際航程，即飛行時間愈長，「補水」愈多。

國泰回覆查詢表示，十分重視與機管局及其他航點有關當局交流的意見，會致力維持高效率和高水平航務運作；機管局亦回應指，一直對停機坪運作均有統計和分析，並與各機場運作持份者有定期溝通，以監管飛行區的運作效率。飛機滑行時間對停機坪運作有一定影響，特別在抵港航班抵達前，不同公司例如地勤服務公司、航空公司等，須在相關閘口準備迎接旅客和提供各種機務。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

職場文化 機師 機場 機場管理局 航空 國泰航空 裁員

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【智能背後】年邁伯伯不懂用自助點餐機 無人協助無奈捱餓離開餐廳
15:15 2023/05/13
【智能背後】年邁伯伯不懂用自助點餐機 無人協助無奈捱餓離開餐廳
【周星馳契女】童星出道拍星爺《長江7號》走紅　徐嬌成續好身材好成學霸女神【多圖】
11:25 2023/05/13
【周星馳契女】童星出道拍星爺《長江7號》走紅　徐嬌成續好身材好成學霸女神【多圖】
【超市情報】惠康逾78件貨只售$7.8及$78　Häagen-Dazs家庭裝雪糕$99/2件
12:05 2023/05/13
【超市情報】惠康逾78件貨只售$7.8及$78　Häagen-Dazs家庭裝雪糕$99/2件