【小魚仙】繼《美女與野獸》+《阿拉丁》又一經典登大銀幕　迪士尼加新元素盼送上驚喜

迪士尼繼全球叫好叫座的《美女與野獸》(Beauty and the Beast)、《阿拉丁》(Aladdin)推出真人版後,另一經典作品《小魚仙》(The Little Mermaid)亦會以真人版全新演譯,並於5月25日登上大銀幕。

女主角艾莉奧(Ariel)由格林美獎提名新世代歌手荷爾貝莉(Halle Bailey)飾演,荷爾貝莉早已在之前的預告片和海報推出時成為網民討論的焦點,其歌唱表現獲得不少網民盛讚,同時有不少網民將她跟原著的外貌、髮型、服裝等作比較。

真人版《小魚仙》全新演繹迪士尼經典金曲 入場前6大備忘

反派女巫來頭強勁

除了荷爾貝莉外,戲中演員亦成為迪士尼粉絲關注的重點,其中反派角色女巫烏蘇拉(Ursula)由金像提名女星瑪莉莎麥卡菲(Melissa McCarthy)飾演,演技強勁的她令不少網民紛紛期待她的演出。

瑪莉莎麥卡菲是美國著名演員、作家、製片人、服裝設計師及製造商,她曾於2015年獲得《福布斯》(Forbes)評為全球收入第三高的女演員。

瑪莉莎麥卡菲於2011年參演喜劇電影《最爆伴娘團》(Bridesmaids)憑梅根一角大獲好評,接連獲得奧斯卡金像獎、美國演員工會獎及英國電影和電視藝術學院提名最佳女配角殊榮。

她於2015年憑《凸務MADAM》(Spy)獲得第73屆金球獎上獲得最佳音樂及喜劇類電影女主角提名,之後於2018年憑《大老作家》(Can You Ever Forgive Me?)首度入圍奧斯卡最佳女主角、金球獎劇情類電影最佳女主角、美國演員工會獎最佳女主角和英國電影學院獎最佳女主角,實力無容置疑。

台前與幕後

戲中的其他演員包括金像男星查維爾巴頓(Javier Bardem)飾演國王謝登(King Triton)、《小婦人》(Little Women)、《貝拉400哩的約定》(A Dog’s Way Home)的年輕男神祖納候堅(Jonah Hauer-King)飾演艾力王子(Prince Eric)。

CG角色的配音員亦不容忽視,電影找來百老匯大熱音樂劇《咸美頓》(Hamilton)東尼獎男星戴維德迪斯(Daveed Diggs)聲演沙巴信(Sebastian)、首位華裔金球影后奧卡菲娜(Awkwafina)聲演海鷗史卡圖(Scuttle),以及《奇蹟男孩》(Wonder)少年男星雅各川伯尼(Jacob Tremblay)聲演比目魚小伴(Flounder)。

電影是由《芝加哥》(Chicago)金像提名大導演洛馬素(Rob Marshall),與金像音樂大師艾倫曼堅(Alan Menke),及曾獲艾美獎、格林美獎、東尼獎的配樂大師林曼紐米蘭達(Lin-Manuel Miranda)聯手打造,將美麗逼真的海底世界配上亮麗悅耳的新舊歌曲呈現於觀眾眼前。

角色變動

男女主角的家人是迪士尼粉絲關心的要點,卡通片原著提及艾莉奧的媽媽被人類的船隻撞死,不過今次電影似乎未有著墨於此,反而加入了艾力王子的媽媽Queen Selina,相信粉絲亦會期待新角色帶來的新感覺。

原著內艾莉奧有6位家姐,分別名為Attina、Alana、Adella、Aquata、Arista、Andrina,名字全都是「A」字頭。

電影內的6位家姐則改名為Perla、Indira、Karina、Caspia、Mala、Tameka,分別由Lorena Andrea、Simone Ashley、Kajsa Mohammar、Nathalie Sorrell、Karolina Conchet和Sienna King飾演。

早前七姊妹合體的海報吸引了網民的眼球,有傳七姊妹代表着七大洋,因而七位演員的膚色各有不同。

