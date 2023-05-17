【小魚仙】繼《美女與野獸》+《阿拉丁》又一經典登大銀幕　迪士尼加新元素盼送上驚喜

▲ 迪士尼真人版電影《小魚仙》（The Little Mermaid）將於5月25日上映。

迪士尼繼全球叫好叫座的《美女與野獸》（Beauty and the Beast）、《阿拉丁》（Aladdin）推出真人版後，另一經典作品《小魚仙》（The Little Mermaid）亦會以真人版全新演譯，並於5月25日登上大銀幕。

女主角艾莉奧（Ariel）由格林美獎提名新世代歌手荷爾貝莉（Halle Bailey）飾演，荷爾貝莉早已在之前的預告片和海報推出時成為網民討論的焦點，其歌唱表現獲得不少網民盛讚，同時有不少網民將她跟原著的外貌、髮型、服裝等作比較。

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反派女巫來頭強勁

除了荷爾貝莉外，戲中演員亦成為迪士尼粉絲關注的重點，其中反派角色女巫烏蘇拉（Ursula）由金像提名女星瑪莉莎麥卡菲（Melissa McCarthy）飾演，演技強勁的她令不少網民紛紛期待她的演出。

瑪莉莎麥卡菲是美國著名演員、作家、製片人、服裝設計師及製造商，她曾於2015年獲得《福布斯》（Forbes）評為全球收入第三高的女演員。

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瑪莉莎麥卡菲於2011年參演喜劇電影《最爆伴娘團》（Bridesmaids）憑梅根一角大獲好評，接連獲得奧斯卡金像獎、美國演員工會獎及英國電影和電視藝術學院提名最佳女配角殊榮。

她於2015年憑《凸務MADAM》（Spy）獲得第73屆金球獎上獲得最佳音樂及喜劇類電影女主角提名，之後於2018年憑《大老作家》（Can You Ever Forgive Me?）首度入圍奧斯卡最佳女主角、金球獎劇情類電影最佳女主角、美國演員工會獎最佳女主角和英國電影學院獎最佳女主角，實力無容置疑。

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台前與幕後

戲中的其他演員包括金像男星查維爾巴頓（Javier Bardem）飾演國王謝登（King Triton）、《小婦人》（Little Women）、《貝拉400哩的約定》（A Dog’s Way Home）的年輕男神祖納候堅（Jonah Hauer-King）飾演艾力王子（Prince Eric）。

CG角色的配音員亦不容忽視，電影找來百老匯大熱音樂劇《咸美頓》（Hamilton）東尼獎男星戴維德迪斯（Daveed Diggs）聲演沙巴信（Sebastian）、首位華裔金球影后奧卡菲娜（Awkwafina）聲演海鷗史卡圖（Scuttle），以及《奇蹟男孩》（Wonder）少年男星雅各川伯尼（Jacob Tremblay）聲演比目魚小伴（Flounder）。

電影是由《芝加哥》（Chicago）金像提名大導演洛馬素（Rob Marshall），與金像音樂大師艾倫曼堅（Alan Menke），及曾獲艾美獎、格林美獎、東尼獎的配樂大師林曼紐米蘭達（Lin-Manuel Miranda）聯手打造，將美麗逼真的海底世界配上亮麗悅耳的新舊歌曲呈現於觀眾眼前。

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角色變動

男女主角的家人是迪士尼粉絲關心的要點，卡通片原著提及艾莉奧的媽媽被人類的船隻撞死，不過今次電影似乎未有著墨於此，反而加入了艾力王子的媽媽Queen Selina，相信粉絲亦會期待新角色帶來的新感覺。

原著內艾莉奧有6位家姐，分別名為Attina、Alana、Adella、Aquata、Arista、Andrina，名字全都是「A」字頭。

電影內的6位家姐則改名為Perla、Indira、Karina、Caspia、Mala、Tameka，分別由Lorena Andrea、Simone Ashley、Kajsa Mohammar、Nathalie Sorrell、Karolina Conchet和Sienna King飾演。

早前七姊妹合體的海報吸引了網民的眼球，有傳七姊妹代表着七大洋，因而七位演員的膚色各有不同。

記者：梁樂欣

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