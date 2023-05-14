【羽毛球】林芷煖稱遭港隊除名轉代表澳洲　殘協證違反守則遭紀律處分及後離隊

▲ 前香港傷殘羽毛代表林芷煖。(資料圖片)

前香港殘疾羽毛球代表隊成員林芷煖，日前在社交平台透露被取消港隊資格，「偏偏在我最需要幫助的時候，代表隊資格被取消了」，並落實轉代表澳洲隊。香港殘疾人奧委會回應指，經與屬會香港殘疾人士體育協會溝通後，證實對方「違反協會守則遭紀律處分」，其後離開港隊。

現年28歲的林芷煖在10歲時患上骨癌，曾多次接受化療及換骨治療，之後左手肩膊和上臂需換上金屬骨。她2017年加入港隊，翌年的亞洲殘疾人運動會及澳洲殘疾人羽毛球國際賽獲得SU5級女子單打銅牌。最後一次代表港隊是2019年在杜拜殘疾人羽毛球國際賽，期間受傷致左膝前十字韌帶斷裂。

林芷煖在社交平台稱，手術後靈活度大不如前，在康復後已增加訓練量，雙腳小腿肌更發炎至疲勞性骨裂，惟「偏偏在最需要幫助的時候，代表隊資格被取消了」；她又提到「運動員應該參與慈善和商業活動嗎？」，稱在香港體壇可能仍然是禁忌，但指到2023年「相信大家心中已經有答案。」

香港殘疾人奧委會回應指，經與屬會香港殘疾人士體育協會溝通了解後，證實對方是因「違反協會守則遭紀律處分」，其後離開港隊，祝願對方續在殘疾人運動有卓越發展，鵬程萬里。

網上討論區則有自稱是相關屬會「前員工」的網民爆料，指林芷煖一直有紀律問題，包括沒有準時訓練、沒有配合治療、違規出席商業活動等，更聲言林芷煖逐出港隊時，她本人亦有簽名作實。

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