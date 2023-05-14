  • 21°C
香港時間 : 2023514日 (週日) 17:25
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : COLLAR 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【羽毛球】林芷煖稱遭港隊除名轉代表澳洲　殘協證違反守則遭紀律處分及後離隊

社會 16:39 2023/05/14

分享：

分享：

熱門 COLLAR 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗

前香港傷殘羽毛代表林芷煖。(資料圖片)

前香港殘疾羽毛球代表隊成員林芷煖，日前在社交平台透露被取消港隊資格，「偏偏在我最需要幫助的時候，代表隊資格被取消了」，並落實轉代表澳洲隊。香港殘疾人奧委會回應指，經與屬會香港殘疾人士體育協會溝通後，證實對方「違反協會守則遭紀律處分」，其後離開港隊。

現年28歲的林芷煖在10歲時患上骨癌，曾多次接受化療及換骨治療，之後左手肩膊和上臂需換上金屬骨。她2017年加入港隊，翌年的亞洲殘疾人運動會及澳洲殘疾人羽毛球國際賽獲得SU5級女子單打銅牌。最後一次代表港隊是2019年在杜拜殘疾人羽毛球國際賽，期間受傷致左膝前十字韌帶斷裂。

林芷煖在社交平台稱，手術後靈活度大不如前，在康復後已增加訓練量，雙腳小腿肌更發炎至疲勞性骨裂，惟「偏偏在最需要幫助的時候，代表隊資格被取消了」；她又提到「運動員應該參與慈善和商業活動嗎？」，稱在香港體壇可能仍然是禁忌，但指到2023年「相信大家心中已經有答案。」

香港殘疾人奧委會回應指，經與屬會香港殘疾人士體育協會溝通了解後，證實對方是因「違反協會守則遭紀律處分」，其後離開港隊，祝願對方續在殘疾人運動有卓越發展，鵬程萬里。

網上討論區則有自稱是相關屬會「前員工」的網民爆料，指林芷煖一直有紀律問題，包括沒有準時訓練、沒有配合治療、違規出席商業活動等，更聲言林芷煖逐出港隊時，她本人亦有簽名作實。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

代表隊 奧委會 治療 手術 運動 殘疾 運動員 澳洲 羽毛球

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【智能背後】年邁伯伯不懂用自助點餐機 無人協助無奈捱餓離開餐廳
15:15 2023/05/13
【智能背後】年邁伯伯不懂用自助點餐機 無人協助無奈捱餓離開餐廳
【周星馳契女】童星出道拍星爺《長江7號》走紅　徐嬌成續好身材好成學霸女神【多圖】
11:25 2023/05/13
【周星馳契女】童星出道拍星爺《長江7號》走紅　徐嬌成續好身材好成學霸女神【多圖】
【超市情報】惠康逾78件貨只售$7.8及$78　Häagen-Dazs家庭裝雪糕$99/2件
12:05 2023/05/13
【超市情報】惠康逾78件貨只售$7.8及$78　Häagen-Dazs家庭裝雪糕$99/2件