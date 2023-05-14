【激嬲老婆】老公贈Rolex勞力士冧老婆　名模送店修理揭假錶：呃足18年

▲ 台灣名模獲老公贈Rolex勞力士，送店修理揭假錶，一直以為老公被騙，原本老公早知買了A貨。

名錶Rolex勞力士保值之選，台灣名模近日發帖，指老公在18年前早就贈送Rolex勞力士做生日禮物，本以為是曬恩愛的帖文，實情是呻訴大會。名模指老公送贈的是假錶，將手錶送店修理，被鐘錶師傅當場踢爆是A貨，非常瘀皮，她一直以為是老公被騙，近日才知原來老公在買時早就知道是假，被老公呃足18年！

Rolex勞力士送店修理揭A貨

據台媒報道，台灣模特兒李蒨蓉與李德立結婚近20年，非常恩愛。李蒨蓉11日（上周四）在facebook發帖，分享老公早在18年前已送勞力士給她，但它是A貨。大約18年前，她印象中錶面是綠色的，未有理會是否市價炒到很貴的綠水鬼￼，反正「勞力士不是我的style，我很少戴」。

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有天，李蒨蓉發現手錶￼指針沒在動，￼當下戴錶走進￼一間歷史悠久￼高級鐘錶店￼想修理，￼鐘錶師傅一看￼說￼：「李小姐，這是膺品￼」，李蒨蓉被師傅認出是名人，師傅跟她解釋手錶是仿冒品，他們不負責、￼也不會修理￼。「當時糗爆了！有夠丟臉的！我的臉就跟手錶一樣綠！」

李蒨蓉回家￼跟老公說「我生日你買給我的勞力士是A貨￼」，老公驚呼「怎麼可能？難道被騙了？」，而他也買了一隻，對錶購自香港鐘錶￼￼街￼，後來老公更￼麻煩香港友人￼協助退貨￼。

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18年來以為老公被騙

18年過去，李蒨蓉一直傻傻的以為老公被騙了￼！實情「是我被老公騙了￼」呃足18年。上星期李蒨蓉提起這段往事，令她一度感氣憤。

老公竟然說當年他就知道了！在香港鐘錶街那麼便宜的價錢，鐵定是A貨！臭男人！明明知道是假貨還送我，真過分￼！

事後，李蒨蓉表示沒有嬲老公了，指他們是真愛￼，而且現在只戴applewatch，她指出「老公很會演」演技一流。

Rolex勞力士5招分真偽

1. 錶面要原裝

錶面是手錶的最重要部分，價值佔了整隻錶8成，因此要確保錶面沒有被翻印過。大家可以上網找圖片對比一下，最重要看清楚錶面手工，用放大鏡檢查數字、英文字及小時刻度︰油墨有否化開？線條是否幼細？此外，塗了夜光物料的刻度會微微卜起，輪廓很鮮明。

2. 錶殼有隱藏號碼

拆開錶帶，會看見12時位的錶殼邊刻有一組號碼，那是型號（Model number）；而6時位的錶殼邊則刻有另一組號碼，那是編號（Serial number）。看看手錶所用的錶圈、錶面設計等是否脗合；Serial number等同一隻手錶的身份證號碼，這個就要拿回廠檢驗。

3. 錶帶、錶耳特定編號

反轉背面，可見錶耳及錶帶底都刻有編號，品牌對不同model的這兩組號碼都有所規定，上網都不難找到。不過有些用家喜歡換上其他錶帶配戴，因此在二手勞上出現錶頭跟錶帶不吻合的情況也很普遍，只要證明兩樣都是原廠而閣下又不介意的話便可。

4. 錶底蓋刻有型號

將底蓋打開，可見內裏刻有手錶型號（Model number），注意這個應該跟12時位錶殼邊的號碼一樣。

5. 檢查機芯型號

每款手錶所跟的機芯亦有規定，上網亦可輕易找到。打開底蓋後，看見機芯上一個長方形框著的就是機芯型號。

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責任編輯︰王明芳