【性病危機】沒性行為也會得性病 醫生警告2種情況恐中招上公廁都危險

▲ istock

即使沒性行為，也有感染性病風險？台灣有醫生分享，性病潛伏期及空窗期，或因無明顯病徵而延誤發現，需定期檢測，避免「偽陰性」情況發生。另雖然上公廁感染性病的機率較低，但不排除完全無法傳染的可能性。

影片推介：

馬偕紀念醫院泌尿科主治醫師陳鈺昕在FB發文，稱性病潛伏期指的是感染性病病毒後到病徵出現的時間，由於可能無明顯病徵，因此難以及時得知是否罹患性病。另性病空窗期是指，感染性病病毒後到可透過性病篩查發現的時間。即使一段時間內檢測結果呈陰性，仍需定期檢測，以避免發生偽陰性的情況。

對於有民眾困惑沒性行為，上公廁也會感染性病？陳鈺昕解釋，常見的性傳染病，主要透過性行為或皮膚直接接觸傳播，例如細菌類（如淋病、梅毒、披衣菌）、病毒類（如皰疹、菜花、愛滋）、以及寄生蟲類（如陰蝨、疥蟲）。故上公廁感染這些疾病的機率雖然存在，但屬於「有可能，但機率不高」。

陳醫生補充，在社會風氣逐漸開放的現代，有些人有時會「玩很大」，導致淋病性咽喉炎和直腸炎的發生率日益增加。呼籲民眾要進行安全性行為，保護自己和他人的健康，包括採取安全措施。

責任編輯：羅嘉欣

