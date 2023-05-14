【宅男女神】啦啦隊女神林襄將首度訪港　登上日本雜誌封面被封「台灣至寶」【多圖】

▲ 林襄拍片預告將首度訪港，並擔任一日店長與粉絲互動。

台灣超人氣啦啦隊運動員林襄將首次訪港，於5月20日為BBG朗豪坊店擔任一日店長。今日（5月14日）她在個人IG上載了短片，大晒廣東話，並邀請各位粉絲到時前來跟她一起玩。

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拍片預告襲港

林襄是台灣樂天女孩其中一員，為中華職棒樂天桃猿啦啦隊運動員，在台灣擁有極高知名度，去年入圍美國電影網站TC Candler全球百大美女，風頭一時無兩。

有見林襄擁有超高人氣與關注度，品牌特別邀請她於5月20日擔任一日店長，並會與80位幸運粉絲合照。

訪港在即，林襄特別拍下短片，以廣東話國語雙聲道先跟粉絲打招呼，片尾她以廣東話說「我愛你哋」時，她更派心兼送飛吻，表情甜美可人，冧爆香港粉絲。

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登日本雜誌封面

林襄人氣不但紅遍台灣及香港，連日本也打開市場，近日登上日本雜誌《週刊PLAYBOY》最新一期的封面，報道更形容她為「台灣至寶」。

封面中，林襄穿上比堅尼大擺甫士畀心，配上招牌甜美笑容，青春活力十足，難怪俘虜不少宅男粉絲！

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