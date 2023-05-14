母親節官員、議員會送甚麼禮物？　一議員送元宇宙展覽館

▲ 陳家珮第一次收到子女送的花。（陳家珮FB圖片）

今日是母親節，不少市民趁節日與媽媽慶祝。政圈中，除了特首在社交平台發文，「祝天下媽媽母親節快樂」外，亦有不少官員和議員慶祝母親節。

平時工作繁忙的保安局局長鄧炳強，就話今日是「全年必需要放假的大日子」。今日一早，孝順的女兒就約了他們去「一盅兩件」慶祝，自己更冒雨去買了一個蛋糕，多謝平時照顧成頭家的太太。

母親節除了送花同蛋糕，還可以送甚麼禮物呢？立法會議員吳傑莊就送一樣很特別的禮物給他媽媽。究竟是甚麼呢？

原來，熟悉創科的吳傑莊，打造了一個元宇宙展覽館紀念館，並以他媽媽的名字羅金華命名。他亦分享，今年是他媽媽因病離世的第40個年頭，為了懷念，就發布了一個主題為「謝謝妳的愛」元宇宙紀念館。

▲ 吳傑莊發布了一個主題為「謝謝妳的愛」元宇宙紀念館。（紀念館截圖）

參觀這個展覽，就像玩遊戲一樣，參觀者可以透過電腦的方向鍵，控制虛擬人物，而展覽館入面，放了好多對母子合照的照片，吳傑莊話，是很多人和母親的温情時刻，非常歡迎大家一起來参觀。

另外亦有幾位媽媽議員，分享自己與子女慶祝的快樂時光。新民黨議員陳家珮就話，今年的母親節特別開心，因為可以收到子女第一次買的花。她在社交媒體分享，兩兄妹透過爸爸幫手，在自己個豬仔存錢罐，拿了多年儲起的利市錢，一齊上網訂花送給她，大讚是「精心部署」。

即將成為媽媽的民建聯議員林琳，亦自拍孕照，分享成為媽媽的不容易。她說，結婚4年，已是第4次懷孕，過去幾次都因為身體原因以失敗告終。而今次醫生護士以及家人支持下，選擇了人工受孕，終於成功，不過她亦分享過程艱辛，雖然要打好多針，又要做手術抽卵、放卵、不停抽血、驗血，感歎「小寶寶實在係得來不易」。因此祝福各位媽媽，母親節快樂。

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