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【科學研究】中大醫學院透過演算法　預測2型糖尿病患者未來數年的腎功能

社會 00:00 2023/05/15

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(資料圖片)

中大醫學院聯同美國科研團隊的研究人員，研發了一種演算法，可有效預測2型糖尿病患者會否患上腎臟疾病，幫助2型糖尿病患者預防及更好地管理腎臟疾病。研究詳情今天在國際權威科學期刊《自然通訊》上發表。

糖尿病是全球腎衰竭的主要原因。在亞洲，大約50%的末期腎病和透析病例皆由糖尿病引起。中大研發一套新演算法，量度病人身體上「DNA甲基化」情況，以預測當前和未來幾年的腎功能。

研究團隊利用香港糖尿病登記冊中1,200多名2型糖尿病患者的資料研發這個運算模型，亦在另一組326名美國原住民2型糖尿病患者身上進行測試，以確定此演算法能夠預測不同人口的腎臟疾病。

論文的共同作者、中大醫學院內科及藥物治療學講座教授陳重娥教授表示，這項研究強調了香港糖尿病登記冊的獨特優勢。它可大大提高我們對糖尿病及其併發症的認識。

論文第一作者、桑福德–伯納姆普利比斯生物醫學研究院博士後科學家李熠晨表示，香港糖尿病登記冊是一個科學寶庫。中大研究人員對患者進行了數以十年計的跟進，讓我們可以全面了解糖尿病患者幾十年來的身體變化。

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責任編輯：陳展棋 

 

 

 

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