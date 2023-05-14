【母親節】左手手腕因交通意外需切除　港媽單手母乳餵哺盼幼兒健康成長

▲ 伊利沙伯醫院婦產科團隊協助下，cindy成功單手母乳喂哺。(受訪者提供)

今日(14日)母親節，不少家庭亦藉著節日共聚天倫，歌頌母親辛勞的付出。有作為殘疾人士的母親，於誕下嬰兒後，面對餵哺母乳的種種困難。不過在醫院助產士助產士協作下，成功熟習單手的方法，成功餵哺母乳。

Cindy是三位小朋友的母親，懷有第三胎前因為一次交通意外需要切除左手手腕。對於一個三十來歲的媽媽，截肢除了肉體及精神上的傷痛外，亦直接影響到日常生活。第三位小朋友出生後，Cindy未能用雙手扶抱BB，無法如首兩胎般以母乳餵哺。面對身體上的限制，Cindy感到無可奈何，一度打算改餵奶粉。

伊院婦產科註冊助產士林小慧與病房同事商量對策，希望能協助Cindy克服困難繼續母乳餵哺。林小慧首先評估她右手的力量，以及左手的剩餘能力，發覺情況並非想像中困難。她指，初期嘗試餵哺時會在旁邊協助她熟習單手動作，掌握技巧後Cindy開始有信心抱BB，一班病房同事更發明了『咕𠱸陣』方便托著BB。

Cindy住院期間以全人奶餵哺BB，她的家人亦非常支持母乳餵哺，出院後由家人接手繼續協助。林姑娘指出，母乳中的天然抗體可以加強小朋友的免疫力，減低腸道及呼吸道感染風險，這些都是奶粉無法比擬。

林小慧表示，只要媽媽有餵人奶的意願，助產士一定會提供協助。伊院為全港首間「愛嬰醫院」，大力推動母乳餵哺，婦產科顧問護師黃思琦留意到，越來越多媽媽選擇餵人奶。醫院會安排「母乳姑娘」協助一眾媽媽，包括在產前講座分享母乳的好處及餵哺方法，亦會時刻在產後房協助媽媽餵哺母乳，醫護人員亦會透過母乳餵哺熱線及母乳餵哺診所，跟進媽媽出院後情況。

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責任編輯：陳展棋