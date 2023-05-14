【周杰倫演唱會】今晚尾場警方預告實施人群管理　或暫時封閉中環海濱促市民勿停留

▲ 台灣歌手周杰倫最近在中環海濱舉行演唱會。(資料圖片)

台灣歌星周杰倫最近來港在中環海濱「開騷」舉行演唱會，由於是戶外演唱會關係，一直吸引上萬歌迷聚集在中環碼頭一帶「偷聽」。周杰倫演唱會今晚(14日)尾場，警方表示會在中環海濱實施人群管理措施，有需要時在人多擠迫的路段單向人群管理，或暫時封閉過於擠擁的地方以疏導人群及減低風險。

▲ (香港警察 fb)

警方指，為了令市民能夠安全地參與今晚於中環海濱一帶的活動，會根據風險評估，適時實施人群管理措施，包括在人多擠迫的路段實施單向人群管理，或暫時封閉過於擠擁的地方以疏導人群及減低風險。市民應避免停留在擠迫區域，並跟隨警方指示盡量前往較空曠的地方。活動進行期間，市民切勿攀爬圍欄、花槽及建築物以觀賞活動。



警方呼籲市民，應盡量乘搭公共交通工具前往上述地點及避免駕駛；違例停泊的車輛有可能會在不予任何警告的情況下被票控或拖走，市民應遵從在場警務人員指示。

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