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【兒童寄養】社署署長：尚有200多名兒童等候寄養　已落實多項措施單身人士亦可寄養

社會 18:17 2023/05/14

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社署署長李佩詩表示，尚有200多名兒童等候寄養。(政府新聞處提供)

本港現時約有880名兒童正接受寄養服務，社會福利署今日舉辦「全城參與寄養服務」活動，社署署長李佩詩表示，任何人只要健康良好、有能力照顧兒童，並願意為寄養兒童付出時間和提供安全的照顧環境，都可成為寄養家長，呼籲更多有心有力的市民加入成為寄養服務。

社署近日推出「1+1」組合形式招募寄養家庭，讓有志加入寄養服務的家長及其親友可一同參與照顧寄養兒童。社署署長李佩詩表示，目前全港有880名寄養兒童，登記寄養家長有900多位，由於部分未能成功配對，有200多名兒童仍在等候合適寄養服務。她表示，任何有愛心和有能力照顧兒童的成年人，不論是否已婚，都可登記成為寄養家長。

社署3月底完成兒童住宿照顧服務的第二階段檢討，就寄養服務提出12項改善措施。李佩詩表示，已落實毋須額外資源的措施。署方正研究增加寄養家長獎金，但不希望過於強調獎金，免令人感到寄養家長變成一份工作。

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責任編輯：陳展棋 

 


 

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