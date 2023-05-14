【強積金對沖】孫玉菡：未決定是否取消僱主專項儲蓄戶口　若僱主無法支付費用破欠基金可「兜底」　

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政府計劃於2025年實施強積金對沖。勞工及福利局局長孫玉菡表示，未有最後定案是否取消強積金僱主專項儲蓄戶口 。他表示，決定推行前應實事求是，已委聘專業顧問檢視，包括當中牽涉的行政費，初步看都不少。始終牽涉30多萬名僱主，若強制其儲蓄，「一出一入」都要管制的話，固然有一定行政費。

他指，希望顧問報告能盡快完成，亦期待可以在下半年向社會講清楚。最重要的關鍵是對取消強積金「對沖」整個安排有幫助，重點是必須確保取消強積金「對沖」後，打工仔的遣散費及長服金得到保障。萬一僱主無法支付其應得的款項時，現時的破產欠薪保障基金可作「兜底」保障。

他指，專項儲蓄戶口或破欠基金均不是公帑，統統是僱主和公司自身的供款。破欠基金現時盈餘充裕，有68億，每年都收支平衡並有盈餘。每間公司早前寬減了商業登記費至150元，將來若破欠基金每年支出增加，如有需要，可透過增加商業登記費的有關項目以補足需要。

被問到如不實行專項儲蓄戶口，會加速企業倒閉？孫玉菡指僱主有法律責任，若不按法例要求支付遣散費屬犯法，勞工處可提出檢控。

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責任編輯：陳展棋