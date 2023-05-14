【司法獨立】港澳辦斥美國國會報告　對特區法官作出制裁恫嚇

▲ 港澳辦強調，中央政府堅定不移支持香港特區司法機關和司法人員依法履職。（資料圖片）

國務院港澳辦今日表示，對美國國會及行政當局中國委員會舉行所謂「聽證會」，並發表所謂「報告」，肆意抹黑香港國安法和香港特區司法制度，制裁香港特區法官的卑劣無恥行徑，給予嚴厲譴責，強調香港特區司法獨立，絕不允許美國政客干涉，中央政府堅定支持和全力保障香港特區司法機關和司法人員，依法獨立公正履行職責。

發言人指出，司法獨立是國際公認的法治原則，法官獨立審判，不受任何干涉是法治重要基石。回歸以來，香港特區的法治和司法獨立，一直廣受國際社會讚譽。香港特區法官依照香港基本法，和港區國安法等法律，對涉嫌危害國家安全的犯罪案件，行使審判權，天經地義、不容置喙。那些口口聲聲標榜法治和司法獨立的美國政客，竟對盡忠職守的香港特區法官，作出製裁恫嚇，令世界駭然、譁然。

發言人強調，中央政府堅定不移支持香港特區司法機關和司法人員依法履職，全面準確實施港區國安法，堅決維護國家安全和香港法治權威，並全力保護特區司法人員的合法權益。並提醒美國政客，認清時代發展大勢，收起徒增笑柄的製裁把戲，放棄亂港遏華的霸權主義妄想。

中聯辦指，該份所謂「報告」，對中國內政和香港事務又一次粗暴干涉，表示堅決反對和嚴厲譴責，指出美國政客企圖干預香港特區法官獨立審判，是對法治精神的赤裸裸褻瀆。

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責任編輯：趙居逸