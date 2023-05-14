【愛護動物】私家車輾傷狗隻不顧而去後遭塗鴉　警方：絕不容忍「私了」

▲ 私家車輾過狗隻後不顧而去。(互聯網)

一輛私家車上周四(11日)涉嫌在馬鞍山白石燒烤場外一處空地，撞到狗隻後不顧而去，狗隻事後因重傷需安樂死；涉事私家車則停泊在鑽石山龍蟠苑停車場，車身被人用綠色噴漆噴上「兇手」字句。警方將案件列作「不小心駕駛」及「刑事毀壞」，今晚(14日)交代案件詳情。

沙田警區刑事總督察（調查二）總督察劉煜華表示，警方於上周四下午3時34分接報，指有車輛於馬鞍山撞到一隻唐狗後不顧而去，而受傷的狗隻因傷勢嚴重需被人道毀滅。涉案車主已於同日被警方尋獲，並確定車主是當日的駕駛司機，已就懷疑「殘酷對待動物」接受調查。

劉煜華續指，沙田警區刑事調查隊動物專隊會調查是否有人干犯殘酷對待動物罪，警方會以專業及認真的態度對待每一宗案件，不偏不倚尋求真相，特別是會嚴謹調查虐待動物案，以確定是否有足夠證據以證明有人蓄意虐待動物，如有需要時，警方會索取律政司意見。

同時，警方於今日清晨時分於黃大仙接報指該涉案車輛遭塗污，並將案件列作「刑事毁壞處理」，不排除2宗案件有關，暫時未有人被捕。黃大仙警區刑事調查隊第6隊案件主管岑景康指，警方留意有人在網上鼓吹「私了」，重申塗污或破壞他人財物屬於刑事毀壞，警方絕不容忍，會嚴正執法。

根據《2021年道路交通（修訂）條例》，司機如撞到貓或狗必須停車及報警，違例者最高可罰款1萬元及監禁12個月。

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記者：蘇文軒