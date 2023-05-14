  • 22°C
香港時間 : 2023514日 (週日) 22:38
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : COLLAR 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【愛護動物】私家車馬鞍山輾傷狗隻後不顧而去　事後遭塗鴉「兇手」警方交代事件

社會 21:30 2023/05/14

分享：

分享：

熱門 COLLAR 母親節 MIRROR 新手爸媽 法言人 超市大搜查 30＋減肥 洪欣 Hello Hong Kong 兒童疫苗

私家車輾過狗隻後不顧而去。(互聯網)

一輛私家車上周四(11日)涉嫌在馬鞍山白石燒烤場外一處空地，撞到狗隻後不顧而去，狗隻事後因重傷需安樂死；涉事私家車則停泊在鑽石山龍蟠苑停車場，車身被人用綠色噴漆噴上「兇手」字句。警方將案件列作「不小心駕駛」及「刑事毀壞」，今晚(14日)交代案件詳情。

沙田警區刑事總督察（調查二）總督察劉煜華表示，警方於上周四下午3時34分接報，指有車輛於馬鞍山撞到一隻唐狗後不顧而去，而受傷的狗隻因傷勢嚴重需被人道毀滅。涉案車主已於同日被警方尋獲，並確定車主是當日的駕駛司機，已就懷疑「殘酷對待動物」接受調查。

劉煜華續指，沙田警區刑事調查隊動物專隊會調查是否有人干犯殘酷對待動物罪，警方會以專業及認真的態度對待每一宗案件，不偏不倚尋求真相，特別是會嚴謹調查虐待動物案，以確定是否有足夠證據以證明有人蓄意虐待動物，如有需要時，警方會索取律政司意見。

同時，警方於今日清晨時分於黃大仙接報指該涉案車輛遭塗污，並將案件列作「刑事毁壞處理」，不排除2宗案件有關，暫時未有人被捕。黃大仙警區刑事調查隊第6隊案件主管岑景康指，警方留意有人在網上鼓吹「私了」，重申塗污或破壞他人財物屬於刑事毀壞，警方絕不容忍，會嚴正執法。

根據《2021年道路交通（修訂）條例》，司機如撞到貓或狗必須停車及報警，違例者最高可罰款1萬元及監禁12個月。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片:https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載:https://bit.ly/34FTtW9

記者：蘇文軒

相關文章

【網絡熱話】馬鞍山私家車輾過狗狗不顧而去　肇事車輛遭塗鴉「兇手」字眼
今日 13:16
【網絡熱話】馬鞍山私家車輾過狗狗不顧而去　肇事車輛遭塗鴉「兇手」字眼

你可能感興趣

【網絡熱話】馬鞍山私家車輾過狗狗不顧而去　肇事車輛遭塗鴉「兇手」字眼
今日 13:16
【網絡熱話】馬鞍山私家車輾過狗狗不顧而去　肇事車輛遭塗鴉「兇手」字眼
罪案 交通事故 司機 安樂死 龍蟠苑 燒烤 鑽石山 馬鞍山 交通

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【女幼教】「挖呀挖」靚女幼教師零濾鏡真面目曝光　被揭真實年齡已達40歲：原來是阿姨
今日 12:59
【女幼教】「挖呀挖」靚女幼教師零濾鏡真面目曝光　被揭真實年齡已達40歲：原來是阿姨
【智能背後】年邁伯伯不懂用自助點餐機 無人協助無奈捱餓離開餐廳
15:15 2023/05/13
【智能背後】年邁伯伯不懂用自助點餐機 無人協助無奈捱餓離開餐廳
【超市情報】惠康逾78件貨只售$7.8及$78　Häagen-Dazs家庭裝雪糕$99/2件
12:05 2023/05/13
【超市情報】惠康逾78件貨只售$7.8及$78　Häagen-Dazs家庭裝雪糕$99/2件