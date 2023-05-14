【拉闊音樂會】江𤒹生陳卓賢陳蕾展現不同個性　AK拗柴受傷無阻跳唱

▲ （陳詠琪 攝）

叱咤903主辦「拉闊音樂會 江𤒹生 x 陳蕾 x 陳卓賢」於今晚（5月14日）假亞洲國際博覽館AsiaWorld Arena舉行，MIRROR隊長楊樂文（Lokman）、李駿傑（Jeremy）及王智德（Alton）齊到場撐兄弟。

是次音樂會以「光之折射」為主題，透過紅、綠、藍三色代表三人不同個性。AK是紅色，代表充滿活力；Ian是藍色，代表充滿神秘感，陳蕾則是以綠色代表，象徵散發攝人魅力。

音樂會在晚上7時33分開騷，由Ian打頭陣先唱《正式開始》，接著分別為AK唱《特登》、陳蕾唱《娛樂人生》，3人唱畢即從舞台上的樓梯行至台中位置。

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然而3人一同唱《虎道門》Acoustic Ver.、《Run Away》。之後，AK首次唱新作《Keep Rollin'》，而身穿黑橙運動裝的他不斷跳唱，這次也是AK自上周《CHILL CLUB》頒獎禮忍著拗柴傷勢完成演出後，再在舞台上大動作跳唱，似乎傷勢已無大礙。

他唱過新作後，跳唱《信之卷》、彈唱《三個字》，再度炒熱現場氣，接著唱日文歌，陳蕾也登場合唱，接著AK與陳蕾合唱《出走》、《相信一切是最好的安排》。接著到Ian獨唱《鯨落》、《再見寧靜海》。

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記者：陳淑霖