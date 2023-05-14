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【土地房屋】赴新加坡參觀「組屋」　梁熙促港府參考推「遠期居屋」

政治 22:16 2023/05/14

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梁熙參觀新加坡的「組屋」。(梁熙fb圖片)

民建聯立法會議員梁熙今日表示，新加坡「組屋」類似買樓花的模式，對申請者來說，可以提早規劃置業路向，不用為居所而「心掛掛」，促請港府參考相關經驗，以「遠期居屋」計劃為青年建立置業目標。


新加坡與香港同樣面對住房問題，正在新加坡出席「2023年國際貿易議會工作坊」的梁熙，今日在社交媒體表示，在百忙之中參觀聞名已久的新加坡「組屋」。


梁熙指，當地八成市民都居於組屋，大部分是自置，以少於市價四分之一的價錢置業。但當地人向他透露，在組屋的輪候時間，平均需要3至4年時間，若想要更便利的地點，輪候時間就會更長，單身人士要達35歲以上才可以申請。

不過，新加坡政府為了讓市民看到未來的置業階梯，推出「Built-to-Order」政策，即類似買樓花，有意購買者可在項目興建前購買有關單位。他形容，對於申請的家庭來說，可及早規劃置業路向，不用為居所而「心掛掛」。


梁熙續指，民建聯早前亦曾提倡「遠期居屋」計劃，正是希望讓青年，在新發展區推出遠期居屋樓花計劃，定下入伙年期，讓年輕人更早規劃置業。

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責任編輯：趙居逸

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