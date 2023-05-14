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【東張西望】梁敏巧直擊觀塘工廈淫窟　攝製隊放蛇揭震撼內幕

娛樂 21:09 2023/05/14

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《東張西望》主持梁敏巧在今晚（5月14日）直擊觀塘工廈淫窟，事因有位劉小姐向《東張西望》報料指，某日自己到觀塘的工業大廈甜品店，卻在門口等取貨時被「問價」。

於是，劉小姐之後叫男性朋友在網上搜尋，發現多個賣淫場所在觀塘做生活，其中一個廣告更標明地址位於觀塘工業的大廈內。

【東張西望】梁敏巧遇變態佬跟蹤　Maggie被不明液體射中：覺得好嘔心

《東張西望》主持梁敏巧

梁敏巧直踩上門

於是， 《東張西望》按廣告上電話致電求證，結果有個帶普通話口音的女士用廣東話回答：「你咪撳鐘囉！你上嚟撳鐘得喇！你話搵『靜靜』，因為我哋有幾個囡囡喺呢度。工業區好大，有5間房，24小時都有囡囡㗎！」

之後，主持梁敏巧到廣告上的地址按鐘，但並沒有人應門。

《東張西望》攝製隊未因此放棄，繼續找其他廣告，發現大部份都沒寫出詳細地址，只透露提供服務的地點位於觀塘，要聯絡才提供地址。

市民劉小姐向《東張西望》報料。

《東張西望》「放蛇」

而《東張西望》發現同區最少有三棟大廈提供色情場所，其中一棟大廈更是「創科中心」，於是另派一位男性幕後上門「放蛇」。

而在表明是寫字樓的的單位內，有身穿低胸透視裝的中年女人應門，她更表示當天生意好接待了兩個熟客，更透露在此單位「開工」只一個多月，表示自己是替工，並表示因為要電話預約，故此不怕被人投奇異目光。

她更報價稱：「600蚊60分鐘，足鐘，包埋按摩、出X，呢個係正常㗎啦！按吓啦……你試一次就知㗎喇！」最後工作人員借故離開。

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大廈看更不知情

之後，主持梁敏巧向大廈看更查詢，而看更也不知情，並對大廈內有色情場所大感驚訝。看更坦言單位租出後，很難知到單位內做甚麼，而且工廈每日很多人出入，實在難以發現

最後，《東張西望》向警方查詢，期後警方回信表示已展開掃黃行動，更搗破了一間賣淫場所，拘捕5名中國籍女子，同時會將有關單位轉交地政處跟進違規及釘契。警方亦表示今年在區內進行了19次反色情活動行動，事件中有多人被捕。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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