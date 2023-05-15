【拉闊音樂會】AK騷上首唱兩首新歌　陳卓賢大讚陳蕾舞技【有片】

叱咤903主辦「拉闊音樂會 江𤒹生 x 陳蕾 x 陳卓賢」於昨晚（5月14日）假亞洲國際博覽館AsiaWorld Arena舉行，MIRROR隊長楊樂文（Lokman）、李駿傑（Jeremy）及王智德（Alton）齊到場支持。

由起首的《正式開始》X《特登》X《娛樂人生》，至結尾的《熒光》，江𤒹生（AK）、陳卓賢（Ian）、陳蕾（豹哥）在台上各有合唱，又大騷舞技，並各自在拉闊舞台上演繹新歌，為樂迷帶來視聽享受！

完騷後，AK、Ian、陳蕾一同接受TOPick訪問，回味騷上點滴的三人也笑聲不絕！

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AK交代復原情況

在上星期（5月7日）舉行的《CHILL CLUB 推介榜年度推介22/23》， AK在跳唱MIRRO新歌《Rumours》時不慎拗柴，昨晚又再度大跳勁舞，看到舞台上的他揮灑自如，似乎復原狀況不錯。

AK交代腳傷情況，「好好多喇 ，一直呢個禮拜有Keep住冰敷，其實無乜事嘅，今日都活動自如咗好多，多謝大家關心。」並續稱：「呢個禮拜連跌打都唔得閒睇，太忙喇、要排練，咁我就真係自己返去攞藥油捽吓、用運動貼。」

他憶述當日受傷的原因，「因為嗰日換衫太趕，對鞋著唔好，一下拉就屈咗一下。」他稱當時一開始是感到很痛，但半首歌過後就不太記得痛楚。

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AK＋Ian評陳蕾舞技

豹哥在騷上演繹《伸縮自如的愛》在台上「動起來」，又與AK、Ian跳唱《Rumours》，被戲稱為MIRROR第13位成員，Ian更問台下的Lokman，問可否以豹哥取代AK，場面搞笑。

AK、Ian異口同聲地稱讚豹哥的表現很好，AK指排舞時也覺得大家是跳得很整齊，Ian說：「排練時間好短，然後排舞師不停夾、不停夾，平時學舞係好短時間就要記，佢（陳蕾）完全跟到個進度。」

▲ 跳唱騷舞技！（陳詠琪攝）

豹哥被同事取笑？

豹哥直言自己不會向「跳唱歌手」進發，「我落到台後畀自己啲同事笑，佢哋話今晚應該會有好多好得意嘅Gif喇，佢講完之後，我頭先已經即刻匿入廁所，睇下碌唔碌到（Gif），跳舞嗰part比較後，就未碌到住，所以我依家唔敢太牙擦。」

AK指豹哥贏得過洪嘉豪，豹哥自信地回應：「佢4日一定學唔到《Rumours》。」她覺得自己既然在亞博舞台上跳舞，覺得「跳得就唔怕畀人笑，大家就可以隨便取笑我」。

問到有沒有哪一個舞蹈動作比較難去做？豹哥指Ian教了她一個動作，是連歌曲原唱的AK也做錯動作。Ian教豹哥：「你幻想有碌竹喺呢度，捐過去，咁就得。」

▲ 有型！（陳詠琪攝）

陳蕾加入MIRROR？

當問到豹哥的表現是否比MIRROR兄弟還要好時，Ian馬上說：「好過MIRROR嗰個Ian」。

AK則回想在排舞時曾向豹哥說：「你真係學得好快，絕對係快過某一位成員，就唔開名喇。」 豹哥指當場的舞蹈員也一同點頭，表示認同。

在騷上，Ian向台下的Lokman問可否以豹哥取代AK，Ian稱：「就算唔係為咗豹哥（陳蕾）都踢啦。」他更指Lokman在後台已經點頭同意。

豹哥順勢地說：「你有兩首歌要拍MV、宣傳，如果你唔得閒出席跳《Rumours》嘅活動，我就幫你囉，淨係呢隻歌。仲要MIRROR要為咗我跳半首。」Ian馬上說：「可以」。

另外，豹哥也想在音樂範疇上與MIRROR其他成員有合作。

▲ 陳蕾有望加入MIRROR？（陳詠琪攝）

AK出新歌 Ianson二度合作

在音樂會上，AK首唱兩首新歌《Keep Rollin'》、《Blue Monkey》，也是自AK在去年5月推出《信之卷》後，再有全新個人單曲。

AK說：「會分時段再推出，會先出《Keep Rollin'》」。他指特意為拉闊而作新歌首演，更透露指《Blue Monkey》是由Ian譜曲，即是Ian繼《蝸牛》後再為好兄弟作曲。

AK問Ian寫歌時有否想過他可否唱得到《Blue Monkey》的高音，Ian公開令AK成功唱出高音的「妙法」，Ian指自己會向AK說：「嗰度有個位有啲高，你可以唔唱嘅，如果你驚唱唔到，我有其他旋律畀你。」Ian就是用激將法來令AK成功唱出高音。

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迎接《全民造星V》

ViuTV選秀節目《全民造星V》將於今晚（5月15日）首播，身為導師之一的豹哥，因忙於為《拉闊音樂會》綵排而缺席日前舉行的記者會，她指自己在綵排期間也在看網上直播，更差點留言，她說：「我見到Rosa（韋羅莎）、Jay Fung（馮允謙）喺度攻擊我，我差啲就要喺Facebook Live度留言，想講話wathing you！」

Rosa、 Jay Fung指豹哥「出茅招」為搶學員，豹哥稱：「又無話唔出得，你搶到返嚟就得，我捉住佢隻手，話大家一齊感受下音樂，我捉住佢隻手，同時我都無手㩒，所以係公平。」

記者：陳淑霖

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